Un violeta muy copero

Defensor Sporting saldrá esta noche a la cancha del estadio Hernán Siles de La Paz para encarar su decimosexta participación en la Copa Libertadores. El violeta es el tercer equipo uruguayo con más presencias coperas, detrás de los dos grandes.



El club del Parque Rodó lleva disputados 104 partidos en la Copa Libertadores. Fue en la última edición, la del año pasado, en la que festejó sus 100 encuentros de Libertadores frente a Gremio. También jugó la Copa Sudamericana en seis oportunidades y la antigua Conmebol en dos ocasiones.



Su primera vez en el torneo más importante a nivel continental fue hace 42 años: en 1977. El Club Atlético Defensor, como se llamaba entonces, había torcido la historia ganando por primera vez el Campeonato Uruguayo el año anterior. En su debut copero venció a Peñarol por 2 a 0 con goles de Rodolfo Rodríguez y Baudilio Jauregui.



De todas maneras, en sus tres primeras participaciones el club de Punta Carretas no logró pasar la fase de grupos, lo cual hizo por primera vez en 1990 cuando fue eliminado por River Plate argentino en octavos de final. Lo mismo sucedió en sus tres siguientes participaciones: 1992, 1994 y 1996.

LA PRE. Las únicas oportunidades en que Defensor Sporting jugó la fase previa, llamada entonces Pre Libertadores, no clasificó a la fase de grupos. En 2006 se enfrentó a Independiente Santa Fe de Bogotá y el equipo colombiano lo eliminó. Lo mismo sucedió en 2013 cuando no alcanzó la fase de grupos y quedó afuera frente a Olimpia de Paraguay.



Pero los violetas fueron mejorando de a poco en la Libertadores. Y tanto en la edición de 2007 como en las del 2009 llegaron a cuartos de final. En 2007 lo eliminó Gremio y dos años más tarde fue Estudiantes de La Plata -que a la postre fue el campeón- el que lo dejó afuera.

SEMIFINALES. Su mejor participación fue en 2014 de la mano del técnico Fernando Curutchet, hoy coordinador de las divisiones formativas de Peñarol. Ese equipo violeta llegó a las semifinales del torneo. El grupo 5 que les tocó no fue sencillo: Cruzeiro, Universidad de Chile y Real Garcilaso fueron los rivales de una serie en la que Defensor Sporting terminó en primer lugar. En esa oportunidad, los tuertos consiguieron su mejor resultado en una Copa Libertadores: vencieron 4 a 1 a Real Garcilaso en el Franzini.



En octavos de final superaron a The Strongest a pesar del inconveniente de la altura, el mismo que deberán sortear esta noche. Luego eliminaron a Atlético Nacional de Medellín en cuartos de final. En semifinales se enfrentaron a Nacional de Paraguay. En la ida cayeron en Asunción 2 a 0 y en la revancha ganaron en el Centenario por la mínima diferencia. No alcanzó y fue el equipo guaraní el que se midió a San Lorenzo que, a la postre, fue el campeón. Fue la primera vez que los de Boedo consiguieron el título en su historia.



El mejor jugador de esa edición de la Copa Libertadores fue Nicolás Olivera. Hoy el “Nico” es asesor deportivo del club y se encuentra en Bolivia junto al plantel.



El “Coto” Nicolás Correa es el único sobreviviente de aquel equipo, que también integraban Mathías Cardacio, quien acaba de finalizar su vínculo con el club; Andrés Fleurquin hoy candidato a la vicepresidencia de la institución y Giorgian de Arrascaeta, hoy jugador de Flamengo.



Martín Rabuñal estaba en el plantel y el “Moneda” Gastón Rodríguez, que hoy será titular en La Paz, era el tercer arquero detrás de Martín Campaña y Yonathan Irrazabal.



Hoy, en el techo del mundo, comienza un nuevo capítulo de la Libertadores para Defensor Sporting. No será fácil: debe pasar dos fases para llegar a la de grupos, pero la ilusión está.







"Moneda". El arquero violeta Gastón Rodríguez, debutará esta noche en la altura de La Paz. Foto: Gerardo Pérez.

arquero El "Moneda quiere que el partido empiece de una vez "Ya me tocó jugar, pero esta vez es diferente, porque no me tocó entrar en la mitad de un torneo como el año pasado. Ahora es de arranque y uno se prepara mejor, porque ya sabe que va a jugar”, añadió el “Moneda” cuya única experiencia en la altura fue en los 2600 metros de Bogotá.

“Ahora tenemos mil más, lo que más me preocupa de la altura es la velocidad de la pelota. Tengo que estar muy atento a los remates de afuera y a los centros. Ellos van a querer agobiarnos un poco con eso. La idea es aguantar allá, sacar un buen resultado y luego venir a definir acá. Creo que un empate es un buen resultado también”, reconoció el arquero.

“Todavía no vimos el video del único partido que jugó Bolívar el domingo pasado, pero sabemos que tienen a Riquelme, un nueve grandote al que están buscando constantemente. Es una referencia clara. Entre el ‘Coto’ (Correa) y ‘Maxi’ (Perg) seguro se lo comen. Ojalá se lo coman. Je”

Llegaron seis jugadores nuevos, pero según Gastón eso nunca es problema en Defensor Sporting. “Somos un buen grupo, a los nuevos los recibimos muy bien. Somos buenos compañeros y eso hace que tengan una buena adaptación, en la cancha y en el vestuario también”, finalizó.