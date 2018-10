Tienen en vilo a los entrenadores

Son jugadores importantes en un lugar neurálgico del campo de juego, y ambos están en duda para disputar el partido clásico. Se trata de Alexis Rolín y Fabricio Formiliano.



A falta de 48 horas para el clásico del sábado (hora 15.00), el zaguero de Peñarol aparece con mayores posibilidades de poder ser titular.



Formiliano sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha y ayer practicó con normalidad, aunque con una fuerte protección.

El defensa volverá a ser evaluado hoy y se le sacará el yeso, por lo que si evolucionó bien, no hay dudas que será titular, más teniendo en claro la incidencia que tiene para el equipo, por lo que aporta, más allá de que no está jugando de manera tan regular como sí lo hizo antes en los aurinegros.



Mientras tanto, la situación de Rolín aparece algo más compleja, porque todavía no ha podido entrenar a la par del plantel, y estos días perdidos de entrenamientos se pueden hacer sentir en lo previo a un partido tan importante.



Hay que tener en cuenta que hace pocas semanas que Rolín se había ganado el puesto, relegando al banco de suplentes al propio argentino Rodrigo Erramuspe.

Rolín tiene un edema en el posterior de su pierna izquierda que lo marginó desde el minuto 38 del encuentro contra Boston River del domingo.



Tampoco hay que perder de vista que Nacional jugará Copa Sudamericana el miércoles, y que se lo podría cuidar para ese partido.



El recambio para Rolín será Erramuspe o Marcos Angeleri, que desde la lesión contra Racing no volvió a jugar.

Alexis Rolín.

En el Clausura lleva 163'. El zaguero de Nacional fue titular en sólo dos partidos del Clausura: Liverpool y Racing. Aunque con el pico incluido, apenas contra los negriazules completó los 90’. Acumula 163’ jugados.

Se ganó el puesto a base de rendimiento. El muy buen partido que jugó contra San Lorenzo por la Sudamericana le permitió quedarse con el puesto. Pero se lesionó ante Boston River.



Fabricio Formiliano.

No falta nunca en el Clausura. Es de esos jugadores que rara vez está ausente de un equipo por lesión. Es habitual titular en la retaguardia y pieza fundamental en el equipo que conduce Diego López.

Tiene ímpetu y sobriedad como cualidades. Es un jugador que brinda mucha sobriedad, que tiene voz de mando y que va muy bien en el juego aéreo. Suele liderar al equipo desde el fondo. Ha tenido un semestre bastante irregular.