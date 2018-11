La Villa se viste de fiesta: Rampla-Cerro

Pasaron ya 32 años. La última vez que Rampla Juniors ganó un clásico en su casa fue el 27 de julio de 1986. Esta tarde, los picapiedras tendrán la oportunidad de dejar atrás esa estadística negativa. Los dirigidos por el “Tola” Antúnez llegan al clásico de la Villa con buen ánimo tras haber conseguido la permanencia el fin de semana pasado. En la penúltima jornada los rojiverdes igualaron sin goles ante Torque en San José, pero la igualdad entre Atenas y Nacional decretó el descenso de los carolinos. Y así Rampla se salvó.

Por otra parte, los picapiedras están invictos desde que Antúnez llegó al club. En seis fechas consiguieron 10 puntos y la intención del “Tola” -que finaliza su contrato- es terminar su ciclo en el club sin conocer la derrota.

De todas maneras el clásico de esta tarde no será sencillo para los locales, dado que Cerro ha realizado una muy buena campaña en la temporada que hoy llega a su fin. Por algo los dirigidos por Fernando “Petete” Correa ya lograron clasificar a la Copa Sudamericana y sueñan con la Libertadores, aunque para conseguirlo no solo deben ganar el clásico, sino que también dependen de que Peñarol y Nacional les den una mano derrotando a Defensor Sporting y Danubio, respectivamente.

Más que meritorio para los albicelestes, sobre todo teniendo en cuenta que el goleador Maureen Franco decidió no seguir jugando en el club tras el Apertura y se despidió anotando los dos goles del triunfo en el clásico.

Christian Núñez regresa a la oncena del “Petete”. El “Pichón” no jugó el último partido frente a Wanderers porque con cuatro tarjetas amarillas decidieron cuidarlo para el clásico. Guillermo Rodríguez, por su parte, está recuperado y jugará; mientras que Aníbal Hernández y Franco López quedaron descartados para esta tarde.

En la vereda de enfrente, el técnico Antúnez afirmó que no dará el equipo hasta esta misma tarde en el Olímpico. Julián Lalinde, Mauricio Felipe y Nicolás Rocha están habilitados. Y Cristian Olivera y Jhony Galli se recuperaron. Sin embargo, da la impresión que la formación será bastante similar a la que empató con Torque.

La Villa se viste esta tarde de fiesta para recibir el clásico. Llegan con distintas realidades y objetivos, pero clásicos son clásicos.

Una cancha que no está bien

Los clásicos no suelen ser buenos partidos. La importancia de los mismos y los nervios de los futbolistas por lo general hacen que sean bastante friccionados y se jueguen con más ganas que fútbol. Pero además, esta tarde el estado del campo del estadio Olímpico conspira contra el buen juego. Y preocupa a los dos entrenadores. “No creo que sea un partido lindo. Va a ser feo porque la cancha no ayuda, pero es un clásico“, reconoció Antúnez. “La cancha no está bien y nosotros intentamos jugar por abajo”, dijo por su parte “Petete” Correa. “Tendremos que ser inteligentes para poder ganarlo”, agregó el entrenador albiceleste, quien se encontrará con sus futbolistas dos horas antes del partido en el Tróccoli y juntos irán hacia el Olímpico.

Los picapiedras, mientras tanto, concentraron en un hotel de Punta Carretas.