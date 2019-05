La Villa late con un nuevo Rampla-Cerro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana se jugará un nuevo clásico de la Villa. Un partido que divide familias y amigos en el Cerro. Las bromas y las apuestas están a la orden del día por estas horas en el barrio.



Lejos de todo eso están los técnicos de ambos equipos, que trabajan intentando preparar de la mejor manera el partido más importante del semestre. Ambos, Rosario Martínez y Richard Martínez, vivirán su primer clásico villero. Con una diferencia: Richard lleva cierta ventaja porque tiene varios de juveniles en su haber y cuando era el ayudante de Guillermo Sanguinetti entró a la cancha en un clásico en su lugar.

“Llegamos bien, no tenemos lesionados ni suspendidos. Pero los partidos hay que jugarlos”, dijo Rosario, quien es consciente de la remontada que tuvo el equipo tras su llegada y cómo ha influido en la confianza del plantel.



“Perdimos un solo partido y fue uno de los que jugamos mejor. Llegamos entonados en cuanto a los rendimientos y a los puntos que hemos conseguido, pero sabemos que en los clásicos se equipara todo”, agregó el entrenador picapiedra.

“Soy de los que creen que muchas veces que el que viene mal se sobrepone a la adversidad, hace tremendo partido y puede conseguir el resultado. Si Cerro logró pasar en la Copa es porque es buen equipo”, añadió.



El partido se juega en el Olímpico, donde hace 33 años que Rampla no le gana a Cerro. Eso motiva aún más a los dirigidos por Rosario.



Seguramente el equipo será el que viene jugando y que preparó bien el clásico goleando a Parque del Plata en un amistoso.



“Acá encontré un equipo que me abrió las puertas cuando estaba sin trabajo. Y la presión que tenemos minuto a minuto para conseguir mantener la categoría. Pero yo no le rehuyo a la presión, entonces estoy contento y trabajando muy a gusto”, finalizó Rosario, quien cree que será un típico clásico: de mucha lucha y poco fútbol.

Cerro tiene dos caras: clasificó a la segunda fase de la Sudamericana, pero marcha último en la tabla del Apertura. El técnico Richard Martínez está preocupado más que nada por los problemas económicos que enfrentan a diario sus futbolistas, que llevan meses sin cobrar.



“En cuanto a lo deportivo estamos entrenando normalmente, haciendo lo planificado. El tema es lo económico. Los jugadores están muy preocupados y la cabeza no está donde debería estar antes de un partido tan importante como este”, explicó el DT.

“El otro día después del partido de Copa, estábamos muy felices por el resultado, pero cuando se apagaron las luces y se terminaron los aplausos hubo que volver a casa sin ningún dinero y enfrentar las situaciones complicadas que viven varios muchachos”, admitió el técnico, quien está convencido que si hubieran hecho una buena pretemporada, la situación en el Apertura sería otra.



“El otro día con Defensor tuvimos que hacer dos cambios por lesión y uno por cansancio, ninguno táctico. Todo eso conlleva a la mala posición en la tabla”, afirmó el entrenador, quien nació y se crió en el Cerro.

Richard aún tiene dudas porque esperará por Peraza y Furtado hasta último momento.



“El clásico es una gran responsabilidad, hay una hinchada que espera que ganemos y no le importa si cobramos o no. Y así lo asumimos”, culminó el entrenador albiceleste.

medidas Cerro entrenó sin la indumentaria del club Los futbolistas albicelestes tenían pensado tomar serias medidas debido a la situación económica que padecen tras varios meses sin cobrar sus salarios. Las mismas se iban a poner en práctica en la víspera, cuando venció el plazo que le habían dado a la directiva encabezada por Graciela Castro. Se evaluó parar y entrenar solos en el parque Vaz Ferreira como ya hicieron antes del comienzo del torneo Apertura. Pero debido a la importancia del partido clásico frente a Rampla Juniors decidieron posponer las mencionadas medidas hasta después del juego del sábado.

De todas maneras ayer, aunque se presentaron a trabajar en el estadio Tróccoli lo hicieron sin la indumentaria del club. Después del partido clásico se verá como continúa la situación.