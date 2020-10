Entre viernes y domingo se disputará la segunda fecha del Torneo Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Intermedio 2020 tendrá entre el viernes 23 y el domingo 25 su segunda fecha con duelos muy interesantes y donde equipos se juegan puntos importantes arriba y abajo.

De hecho, uno de sus juegos interesantes es el que disputarán Defensor Sporting y Peñarol en el Estadio Luis Franzini. Nacional no tendrá una parada sencilla ya que deberá viajar a Maldonado para medirse al "Depor".

A su vez, Rentistas buscará recuperarse en un duelo donde se medirá ante un rival necesitado de puntos: Wanderers.

VIERNES 23 DE OCTUBRE

- Liverpool vs. Cerro (Belvedere) - 14:15 hs.



- River Plate vs. Danubio (Saroldi) - 16:30 hs.



- Cerro Largo vs. Montevideo City Torque (Ubilla) - 18:45 hs.

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

- Progreso vs. Plaza Colonia (Paladino) - 14:15 hs.



- Fénix vs. Boston River (Capurro) - 16:30 hs.



- Defensor Sporting vs. Peñarol (Franzini) - 19:30 hs.

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

- Wanderers vs. Rentistas (Parque Viera) - 18:45 hs.



- Deportivo Maldonado vs. Nacional (Campus) - 21:15 hs.