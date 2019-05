“Se vienen desafíos complicados pero no imposibles”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“En lo personal me vino bien el parate para recuperarme y recargar energías”, dijo Lucas Hernández, jugador de Peñarol, en conferencia de prensa en Los Aromos, agregando que “tenemos que ir partido a partido para buscar una consagración final y en base a eso tenemos que ir preparándonos, estudiando al rival de turno y tratar de hacer lo mejor contra River Plate para después hacer lo mismo con Flamengo”.

Acerca del encuentro del sábado en el Estadio Centenario, el lateral izquierdo aurinegro contó que “yo estoy más acostumbrado a jugar en todas las canchas por conocimiento pero capaz que a otro jugador no le toca salir tanto. Grupalmente es algo a lo que nos adaptamos bien porque vamos a ir a jugar a donde nos toque. Estaba la incertidumbre del escenario pero al margen de eso, está bien jugar en el Centenario porque capaz hay más gente y nos sentimos un poco más cómodos, pero para mí es lo mismo jugar en el Centenario o el Saroldi”.

Consultado por los dos partidos de vital importancia que se le vienen a Peñarol, Lucas Hernández expresó que “son dos juegos de alto nivel por lo que representa jugar la Copa Libertadores y enfrentar a Nacional con todo lo que conlleva un clásico. Por eso hay que cuidarse mucho, prepararse y ser precavido para hacer las cosas de la mejor manera posible porque son los dos partidos más importantes que vamos a tener. Tenemos que prepararnos bien táctica y físicamente para afrontarlos”.

Respecto a la situación de Peñarol, que viajó a Bolivia casi clasificado a octavos de final y regresó algo complicado, Lucas dijo que “era posible que llegara a pasar y pasó, pero eso es pasado y no podemos lamentarnos en lo que pudimos haber hecho allá. Hay que mirar para adelante porque se vienen partidos importantes y difíciles. Tenemos que seguir mejorando para darle lo mejor a Peñarol”.

Y lo que se viene es vital para el aurinegro, por eso, el futbolista de Peñarol contó que “se vive como lo que es. Son dos partidos muy importantes, los dos más importantes del año te diría y hay que mantener la calma en la preparación porque se viene un desafío bastante complicado y difícil pero no imposible. Por eso tenemos que mejorar lo que venimos fallando y si dios quiere iremos por el buen camino”.



El clásico en el Campeón del Siglo

Lucas Hernández habló acerca del encuentro que Peñarol y Nacional jugarán el domingo 12 de mayo en el Campeón del Siglo por la fecha 12 del Torneo Apertura y dijo que “a mí me parece bárbaro, creo que hay que prepararlo bien como para que salga todo en orden y no tener problemas a futuro. Pero que venga la hinchada visitante me parece bien y que se juegue en el estadio del que le toque ser local también. Creo que Peñarol está preparado para recibir a este rival como a cualquier otro y si se hace todo bien y con responsabilidad puede salir bien”.

¿Hay un pase al exterior?

Acerca de una posible salida al fútbol europeo, el lateral izquierdo aurinegro fue claro y remarcó que “sinceramente no sé nada. Estoy con la cabeza al cien por ciento en Peñarol, feliz de estar acá. Siempre lo dije y no me canso de decirlo. Vengo temprano, soy de los últimos en irme, aprovecho cada momento en el club porque esto para mí es un sueño. Si en el día de mañana viene algo que sea para mejorar en mi carrera, bienvenido será, pero hoy estoy acá en Peñarol y soy muy feliz”.