Se viene otra novela: ¿Mbappé va a los Juegos Olímpicos?

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, reaviva la polémica con el PSG al señalar que le gustaría ver a Kylian Mbappé jugando en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La idea había tomado la delantera con las propias expresiones del futbolista sobre los últimos meses de 2019, pero pasó luego al rango de dulces sueños por las declaraciones del técnico de la selección absoluta Didier Deschamps y del director deportivo de la entidad parisina, el brasileño Leonardo.

Pero Mbappé encontró ahora al mejor socio para concretar su deseo de jugar los Juegos Olímpicos. De hecho ya no es tan utópico, como se presentaba en diciembre pasado cuando Leonardo dijo: "Tenemos que manejar bien a nuestro jugador, protegerlo y no exponerlo. Un jugador como Mbappé debe ser protegido y defendido. Necesita descansar, hablaremos suavemente (con el FFF) pero consideraremos todos los aspectos".

Noël Le Graët, en tanto, tiró arriba de la mesa una información clara: "Nuestro entrenador (Sylvain Ripoll) está muy interesado". Además, tras destacar que Didier Deschamps no pondría ningún freno, remarcó: "Los Juegos Olímpicos, son después de la Euro, es menos complicado". Luego opinió: "Prefiero tenerlo en los Juegos Olímpicos, especialmente por la imagen, Puede que en el PSG realmente no quieran que haga todas las competiciones. Pero no creo que se opondrían. En términos de imagen, sería complicado para ellos. Y para nosotros, complicado no seleccionarlo. Neymar ha estado en los Juegos Olímpicos. La mitad de la fuerza de Lyon estará en los Juegos Olímpicos, tendré cartas a mi favor".