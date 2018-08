¿Habrá cambio en camiseta, escudo y nombre nuevo?

A raíz de un rumor surgido el fin de semana y expandido durante el partido del domingo contra Nacional, estaba dada la información que Torque iba a cambiar rotundamente: escudo, nombre y marca de la indumentaria. Sin embargo, en la directiva del club no se habló nada al respecto ni llegó ninguna comunicación desde el Grupo City.

Torque pertenece a la sociedad comercial City Group del que también forman parte los equipos Manchester City (Inglaterra), Girona (España), New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Australia) y Yokohama Marinos (Japón). Entre estos clubes hay una clara situación en la cual varios de ellos comparten características: colores (supremacía del celeste en cuatro de ellos) y la presencia del nombre de la ciudad en el del equipo. Sin embargo, esto no fue algo llevado a cabo por el grupo inversor, sino que eran características ya presentes en estos equipos antes de la sociedad.

City Group: Disney en el fútbol By Silvia Pérez City Group: Disney en el fútbol MIRA TAMBIÉN City Group: Disney en el fútbol

"Es un tema que no está en la agenda. Nunca se trató", dijo Luis Bruno, director general del club, al ser consultado por Ovación. "La cuestión del escudo puede evaluarse, pero aún no hay nada. Puede ser un escudo más actualizado, más moderno. Pero aún no hemos hablado nada", agregó.

Las versiones extraoficiales apuntaban a que Nike se acercaría a Torque, así como ya está en las camisetas de Manchester City y Melbourne City. Sin embargo, adidas está en New York City y Yokohama Marinos, mientras que Umbro es la marca de Girona. Por otra parte, también se mencionaba la posibilidad de cambiar el nombre a Torque City o Montevideo City.

Caso Guayaquil City, ex River Plate de Ecuador.

Hace un año se dio el cambio de nombre, escudo y camiseta del antiguo River Plate de Guayaquil en Ecuador. El 11 de julio de 2017 pasó a llamarse Guayaquil City aunque, si bien en ese momento algún rumor apuntaba a una sociedad con el Grupo City, esto nunca se confirmó. De esta forma, Guayaquil City tomó el color celeste y pasó a llamarse con el nombre de la ciudad pero sin tener relación con los otros seis equipos.

"Ser barcelonista o emelecistas son las únicas opciones que hay en esta ciudad. Los chicos del colegio van a ver que este club va a obtener resultados y les va a generar una emoción", dijo el presidente del Guayaquil City, Miguel Ángel Loor, en ese momento en el afán de captar seguidores.



La relación Torque-City Group.

El grupo inversor se hizo cargo de Torque en abril de 2017, con el objetivo de fortalecer los lazos entre el City Football Group y Uruguay, logrando en el futuro la participación del club en las copas internacionales y la formación de jugadores jóvenes. En su momento hubo varias opciones entre las cuales estaba Torque, incluso equipos del interior y de Primera División; sin embargo, fue el equipo nacido en 2007 el elegido.

El objetivo es la alta competencia By EL PAIS El objetivo es la alta competencia MIRA TAMBIÉN Torque: el objetivo es la alta competencia

También hubo un análisis previo para que Uruguay se transformara en el primer país de Latinoamérica en tener un club del Grupo City. También estaban tenidos en cuenta Chile, Brasil y Colombia.

El Club Atlético Torque sigue siendo una sociedad civil, pero la actividad futbolística la maneja una sociedad anónima deportiva, que asume la responsabilidad económica, financiera, deportiva y social. El presupuesto del equipo es aportado enteramente por el City Group.

En 2017 Torque realizó la campaña que lo llevaría a Primera División con el entrenador Paulo Pezzolano a la cabeza con jugadores como Leonardo Pais, Ernesto Goñi, Hernán Figueredo, Martín Bonjour y Diego Martiñones, además de jugadores extranjeros como el venezolano Ferraresi, el colombiano Javier Calle y el argentino Valentín Castellanos. La "T" terminó en la primera posición.