Para la vidriera... pero pensando más en Rusia

Uruguay irá mañana a primera hora de la mañana (8:35) por una nueva final en su historia, la número 10 en competencias oficiales de FIFA o Conmebol. Será en la China Cup contra Gales, aunque con la cabeza puesta 81 días más tarde en el debut del Mundial.



Claro está que el torneo de China es el menos importante de todos los organizados por FIFA, pero eso no deja de darle el carácter de oficial y, en este sentido, será la décima final celeste. En Colombes 1924, pasando por Ámsterdam 1928, el Mundial de 1930, el Mundialito de 1980 y cinco por Copa América (1919, 1983, 1987, 1999 y 2011) con la última jugada por varios de estos jugadores. De todas, solo dos fueron con derrotas (1919 y 1999) ambas con Brasil. El resto de los títulos celestes llegaron por liguilla. La de mañana será la primera final contra un equipo no sudamericano desde los Juegos Olímpicos de París.



Por otro lado, la preocupación de la Celeste está puesta en el 15 de junio cuando jueguen el primer partido por el Mundial contra Egipto. Para ello ya hubo pruebas y resultados en la semifinal. Contra República Checa el maestro Tabárez colocó a Guillermo Varela y Diego Laxalt por los laterales, mientras que Giorgian De Arrascaeta por el sector izquierdo del medio. Tres piezas fundamentales de la sub 20 que fue vicecampeona del Mundo en Turquía 2013, un reflejo del proceso.



En la próxima jornada se podrá volver a ver una alineación similar, con la búsqueda del entrenador del rodaje necesario para una selección mundialista y a la vez buscando los once titulares que encajen de la mejor forma. Por ello y por los seis cambios posibles, se podrán ver más variantes.

No es solo Bale



Gales ha tenido un crecimiento importante en los últimos años aunque no le alcanzó para clasificar al Mundial. A Gareth Bale, la figura de la selección, lo acompañan otros jugadores con buenas condiciones. Y desde enero es dirigida por el histórico Ryan Giggs.