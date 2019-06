Un video puede provocar la salida de Neymar de la Copa América, afirman en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La denuncia contra Neymar por una presunta violación contra una joven brasileña desató el caos en la interna de la selección de Brasil. Ahora, la versión sobre la existencia de un video que incrimina al futbolista puede provocar que sea apartado del plantel para la Copa América de 2019, según afirman en Brasil.

En declaraciones a la cadena SBT que fueron recogidas por Sport, el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Noveletto, afirmó que "un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay un video para ser lanzado a la calle" y que él "apuesta" que el delantero "no jugará la Copa América y pedirá licencia".



Noveletto aclaró que no cree que el entrenador Tite decida apartar a Neymar, si no que será el propio futbolista quien decidirá salir del plantel porque "no está en condiciones psicológicas para disputar una Copa América y enfrentarse a un batallón de periodistas".

El dirigente sostuvo que esa situación sería "un buen negocio" tanto para el jugador como para la CBF, ya que Neymar "ya dejó mucho que desear en el Mundial" de 2018 y su presencia en el equipo con esta situación podría provocar una mala actuación de Brasil en el torneo. ""El no va a rendir. ¿Imaginen esa carga emocional? Si él no juega todo el mundo termina ganando", sostuvo.



Sin embargo, el presidente de la CBF, Rogério Caboclo, opina distinto. Ayer en el Congreso de la FIFA en el que se reeligió a Gianni Infantino, el dirigente brasileño dijo a Lance que a asociación está siguiendo el caso de cerca y que "no hay expectativa de que no esté en la Selección en la Copa América".



Caboclo dijo que conversó con Neymar Santos Silva, padre del jugador del PSG, y sostuvo que el hombre de 26 años está "bien amparado" por su defensa.



Según el dirigente, "lo importante es mantener el ambiente y el clima al alza, que no afecte el rendimiento de los jugadores"



Neymar es acusado de una violación ocurrida presuntamente el pasado 15 de mayo en París. Además, es investigado por la Policía por haber divulgado en Instagram conversaciones y fotos íntimas de la mujer que lo acusa.