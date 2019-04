El video que emocionó a Lionel y Thiago Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mi hijo me pregunta por qué me matan en la Argentina", había declarado Lionel Messi en una reciente entrevista con radio Club Octubre (FM 94.7).



Para contrarrestar los efectos nocivos que esa consulta podía generar en el heredero mayor de la Pulga, Diego Korol, enviado por Showmatch a la consagración de Barcelona campeón de la Liga española, aprovechó la ocasión para darle a Lionel Messi dos regalos muy especiales.

Primero le obsequió al Nº 10 una camiseta de la selección de Argentina autografiada por hinchas argentinos, que además de su estampa le compartían su admiración y cariño.



Pero lo mejor llegó un instante después. Korol le ofreció a Thiago Messi la posibilidad de ver un video en el cual chicos argentinos de su edad le cuentan a él cuánto quieren y admiran a su papá. La emoción de Leo fue tangible y real.

"Quedate tranquilo que tu papá es un genio", le dice, entre otros, una nena a Thiago Messi. "El (Thiago) tiene que estar orgulloso del papá que tiene. El lleva el fútbol en el corazón y hace que llegue a todos los argentinos y hace que llegue a todos argentinos", reflexiona un chico desde Entre Ríos. "Tu papá es el mejor jugador del mundo y lo queremos un montón", sonríe otra nena desde Misiones, vestida con la camiseta argentina.

El 29 de marzo, 276 días después de la dolorosa eliminación del Mundial Rusia 2018, Lionel Messi rompió el silencio. El astro de Barcelona habló con radio Club Octubre 94.7. "La eliminación del Mundial fue de los golpes más duros que tuve", dijo el Nº 10.



Pero lo más fuerte fue cuando reconoció: "Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando, y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva a sufrir.



Mi hijo Thiago de 6 años me preguntó por qué me mataban en Argentina. El ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa".