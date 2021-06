Vidal reconoció "error" por ingreso de peluquero a la burbuja y negó problemas con Lasarte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El volante Arturo Vidal reconoció este lunes como "un error" el ingreso de un peluquero a la concentración de la selección de Chile en Cuiabá, rompiendo el protocolo sanitario creado para la Copa América de Brasil 2021, pero aseguró que el hecho fue desprovisto de toda maldad.

"En Chile uno ya está acostumbrado, siempre nos buscan cosas donde no las hay. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad", dijo Vidal en declaraciones al programa "De fútbol se habla así" de Directv Sports.

"Ya está. No se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer", remarcó en tono simpático.



Chile violó el protocolo sanitario de la Copa con la presencia de un peluquero que un grupo de jugadores, entre ellos Vidal, ingresó a la concentración de La Roja en Cuiabá el pasado jueves.



Una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram del estilista local Luis Fernando Gonçalves y varias fotografías que publicó muestran a Vidal, Gary Medel, Eduardo Vargas, Guillermo Maripán y Pablo Galdames cortándose el cabello en las habitaciones del hotel donde se hospeda La Roja.



El volante del Inter de Milán advirtió, sin embargo, que por esta situación, a la que la Federación chilena se expondrá a una multa de la Conmebol, no se dio un enfrentamiento al interior del seleccionado ni tampoco una amenaza de renuncia del entrenador Martín Lasarte, como sugirió un sector de la prensa chilena.



"Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla. Estamos muy unidos, lo demostramos", puntualizó el polémico Vidal, contagiado de COVID-19 a comienzos de este mes.