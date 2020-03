¿Cómo es la vida de Darío Silva en Málaga?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las vueltas de la vida lo llevaron otra vez a Málaga, tal vez uno de los lugares donde fue más feliz y alcanzó el mejor nivel de su carrera futbolística. Darío Silva trabaja como camarero en la pizzería Frascati donde comía cuando era jugador y casi siempre pedía lo mismo.



"Dos cocacolas y unos espaguetis a la bolognesa, esa era su comida", recuerda Antonio Della Rata quien es el propietario del restaurante y atendía a Darío cuando iba a comer allí. "Él ha ganado mucho dinero pero la vida es así, la escalera se sube pero después se tiene que bajar".

Silvia llama a Antonio como "el presidente" y es que Della Rata tuvo que ver con el último contrato que tuvo el uruguayo con el Málaga, donde la rompió al igual que en el Sevilla. Hizo 48 goles entre sus equipos sumando los tantos que hizo con el Espanyol.

Dario se siente bien en la pizzería, recuerda sus tiempos de jugador allí y ahora lo ve como un desafío. Hace de todo un poco sin importar lo que le toque. Abre el local porque vive cerca y limpia, lleva pedidos y atiende a los clientes.

"La gente se molesta porque yo soy mozo, ¿qué quieren que fuera?... ¿ministro del Interior?, ¿presidente?" Darío Silva Sobre su vida en Málaga

"La humildad que tiene este hombre no la tiene nadie", dice Antonio sobre el uruguayo, sin poder evitar su acento italiano. Cuando a Silva le toca llevar las pizzas muchos se dan cuenta quién es. "Ah, ¿tú eres Darío Silva?. Si, ¿qué pasa?, ¿quiere la pizza o no la quiere", cuenta el propietario del lugar como una anécdota.



Pero Darío la tiene clara. "Hay gente que se enoja si yo ahora estoy de pizzero o de mozo. Yo no entiendo cuál es el problema de que uno trabaje", dice. La gente se molesta porque yo soy mozo, ¿qué quieren que fuera?... ¿ministro del Interior?, ¿presidente?.



El uruguayo fue entrevistado por el canal Movistar+ en España en un especial sobre jugadores que brillaron en La Liga española pero que luego de retirados no tienen el mejor pasar económico.



La otra mitad del video es dedicada a Óscar Téllez, un defensa central del Alavés en los noventa que llegó a enfrentar al Liverpool en una final de Europa y trabaja construyendo ómnibuses.