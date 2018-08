La victoria del más débil

Boston River dio la cara en la Sudamericana. Fue el único equipo uruguayo que ganó en esta fase. Venció en el Centenario (bajo lluvia y cancha imposible) a Banfield por 1 a 0.

Fue la única victoria, porque Rampla Juniors empató 0-0 en el Franzini ante Independiente Santa Fe, Nacional igualó con Sol de América también 0-0 en Asunción y Cerro y Peñarol perdieron 2-0 ante Bahía y Atlético Paranaense en Brasil.

Dura realidad más allá de los matices, porque el empate de los tricolores se dio de visitante y con el equipo del “Cacique” siendo protagonista y hasta jugando mejor que su rival.

Rampla hizo lo que pudo y más ante un poderoso conjunto colombiano y, pese a no ganar como local, sigue con vida.

Los más complicados son Cerro y Peñarol. No por el 0-2 en contra, sino por lo poco que dieron en lo futbolístico. Lo de los albicelestes fue pobre, pero es entendible por plantel y poderío, pero lo de los aurinegros fue de lo peor que se vio en los últimos tiempos. Y nada tiene que ver que estrene entrenador. Lo más preocupante fue el bajo rendimiento de sus jugadores. No hubo reacción ni rebeldía. El equipo deambuló por la cancha y bajó los brazos después del 1-0 (con el rival jugando con diez) y si no perdió por goleada fue por Dawson y la mala puntería de los delanteros brasileños.

Está fea para seguir en la Sudamericana, Boston River llega bien a la revancha y Nacional debería confirmar su superioridad ante Sol de América. Los demás deberán mejorar y rezar para pasar. Suertempila.com.