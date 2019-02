La victoria ante Brasil desató la fiesta en el vestuario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No fue un partido más, porque el rival era Brasil. No fue un triunfo más, por la forma en la que se logró. No fueron nada más que tres puntos, porque se conservó el primer lugar del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile, porque el Mundial de Polonia está ahí adelante y porque el impulso para retener el título de campeón es muy grande.

Por todo eso, no había forma de no celebrar en el vestuario con el ritual tradicional. Que sonara fuerte el grito enorme que nos identifica. Que el "Soy Celeste" retumbara en Rancagua y llegara a cada uno de los rincones de este país tan lleno de gloria deportiva. Por todo eso, el "Uruguay, no ma'", que nació en el campo de juego tras el pitazo final, se instaló en las familias de los botijas que están transpirando al camiseta en Chile y también volvió a repetirse en el camarín.