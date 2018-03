Volvió Viatri a Los Aromos: "No alcanzan los partidos para devolverle el cariño a la gente"

Tras la intervención que se hizo en Buenos Aires, producto del accidente que sufrió la última Navidad donde un petardo le explotó en la cara, Lucas Viatri retornó a Los Aromos.



"Arrancando los entrenamientos de a poquito, todo muy controlado por los médicos, pero con muchas ganas. Estoy muy contento por el apoyo de la gente, cuando te toman cariño no alcanzan los partidos para devolver ese afecto", dijo el argentino en diálogo con 100% Deporte (Sport 890) y Tirando Paredes (1010 AM).



"Tengo grandes compañeros, la fuerza que me da la gente también me la dan mis compañeros mandando mensajes todos los días. De a poco volveré de acuerdo a lo que me digan los médicos", agregó.



Además, aclaró: "Se dijeron muchas cosas, que iba a perder un ojo, que iba a quedar ciego. Voy a volver a jugar. De afuera de sufre mucho más, los nervios son dobles, pero pronto voy a volver".