Viatri propuso rescindir su contrato, pero el club no aceptó

Lucas Viatri le planteó a la dirigencia mirasol rescindir su contrato por el accidente que sufrió en la última Navidad donde un petardo le explotó en la cara.



La institución valoró el gesto del argentino, pero no aceptó su propuesta. Entonces, resolvieron ajustar su salario con la idea de extender el vínculo hasta fin de año.



Si bien no existe una fecha exacta para su retorno a las canchas, en la interna lo consideran una pieza fundamental no solo por lo que aporta en lo futbolístico si no también en lo humano.