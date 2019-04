Viatri y la importancia de un crack

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López leyó muy bien otra vez a su rival y manejó sus piezas con la intención de lastimar a un Liga de Quito que llegaba golpeado y que necesitaba sumar para no perder pisada en la Copa Libertadores.



La apuesta del “Memo” fue con una ofensiva rápida con el regreso de Gabriel Fernández y otra vez la presencia de Darwin Núñez, quien hizo un gran desgaste en Río de Janeiro y que anoche volvió a cumplir con el pedido del entrenador.



Peñarol no se apartó de su libreto y a pesar de que en la primera parte no logró inquietar demasiado el arco de Adrián Gabbarini, en el complemento, hizo todo para merecer la victoria.



Y otra vez los cambios de Diego López dieron resultado y fueron determinantes para sumar tres puntos de oro en las aspiraciones de Peñarol: clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.



Y sobre todo la primera variante. A los 65’, el “Memo” mandó a la cancha a Lucas Viatri por Gabriel Fernández, quien demostró no estar en su mejor forma física y futbolística pero que de todas maneras, hizo un gran desgaste en la delantera carbonera.



El ingreso del argentino volvió a ser determinante y lo empezó a demostrar a los pocos minutos de haber saltado a la cancha de un Campeón del Siglo que anoche vivió una verdadera fiesta.



Es que Viatri, a los 68’, asistió a Cristian Rodríguez en el área de Liga de Quito y el cabezazo del Cebolla dio en el palo derecho del Gabbarini: por poco Peñarol no abrió el marcador en su casa.



Pero un minuto más tarde, el capitán de Peñarol tuvo revancha y apareció para anotar el gol que iba a terminar dándole la victoria al equipo aurinegro. A los 70’, Dawson vio a Viatri solo en la mitad de la cancha. El argentino, con un notable pase, habilitó por la izquierda a Brian Rodríguez, quien encaró por la banda, pisó el área, fue hasta el fondo y dio el pase certero hacia atrás para que definiera en “Cebolla” e hiciera delirar a todo el Campeón del Siglo.



Pero la importancia de Viatri no iba a quedar en esas dos jugadas. A los 77’ y ya metido en el área como centrodelantero, dejó pasar la pelota para que Cristian Rodríguez definiera en lo que bien pudo ser el segundo de Peñarol, pero entre el palo y Gabbarini se lo impidieron.



Con mucha clase y un notable estado físico, Lucas Viatri volvió a ser pieza clave para un Peñarol que sumó tres puntos de oro para comenzar a soñar con los octavos de final de la Copa Libertadores de América.