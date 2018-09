Viatri hizo el gol tan esperado

Lo querían los hinchas, lo quería el cuerpo técnico, también sus compañeros, pero por sobre todo él mismo. En las primeras fechas no se le dio y tuvo que esperar hasta la séptima, pero valió la pena.



Un cabezazo letal, de palomita, fue lo que le permitió a Lucas Viatri volver a marcar con la camiseta de Peñarol después de una lesión que lo tuvo mucho tiempo a mal traer. Se rumoreó con que no iba a volver a jugar, también con que le iba a costar mucho volver a adaptarse, poco le importó al “Atracador” que le dio a Peñarol un triunfo muy sufrido pero que valió mucho ante Cerro.

De todas maneras, ese cabezazo en el minuto 87 no fue la primera chance clara que tuvo el delantero argentino. Promediando la primera parte sacó un remate que llegó muy débil a las manos del arquero Yonatan Irrazábal. Un minutos antes del final del primer tiempo, sacó otro disparo rastrero que pegó en el palo y se fue afuera. Ya en el complemento, Irrazábal, que parecía el villano de la noche, le sacó un gran cabezazo sobre el vertical derecho, pero el gol terminó llegando.

Lucas Hernández lo vio y tiró un centro a la medida del “28”. El argentino se lanzó hacia la pelota, cabeceó, y el balón ingresó contra el palo izquierdo del arco cerrense.



Locura en la cancha, en el campo de juego y en las tribunas. No solo por el 3-2 del final, también por quién lo había hecho. No hubo un solo compañero que no fuera a buscarlo para darle un abrazo y sacarse las ganas con él de festejar el gol tan deseado.

La particularidad del gol que marcó Viatri es que el último que había hecho con la camiseta aurinegra también había sido frente a Cerro, pero en el Tróccoli. El 25 de noviembre de 2017, el corpulento atacante había puesto el 1-0 a los 38’ de juego.



Lo cierto es que su regreso no pasó desapercibido. Se entendió a la perfección con el “Toro” Fernández y sus rendimientos no solo se notan en los goles que ha anotado, sino también en las asistencias que ha dado hast el momento y en el duelo de la pasada jornada no fue la excepción. Es que el argentino le bajó la pelota a Carlos Rodríguez para que el zaguero pusiera el 1-2 y empezara a concretarse la victoria.