Lo de Viatri está muy cerca...

Nosotros queremos que se quede y él se quiere quedar. En las próximas horas puede haber novedades. Les pido a los peñarolenses que confíen”, dijo Jorge Barrera en la conferencia de prensa brindada el pasado viernes.



Es que la situación de Lucas Viatri no era sencilla y aunque por momentos pareció estar lejos de una renovación, las partes se han acercado y las chances de que el argentino continúe en Peñarol son ciertas.



Está claro que hasta que Viatri no ponga la rúbrica y sea anunciado por el club, los hinchas aurinegros no pueden cantar victoria, y más teniendo en cuenta lo que pasó con “Maxi” Rodríguez, que parecía estar seguro para el 2019 y terminó partiendo.

Precisamente la salida de la “Fiera” podría, de alguna manera, abrirle el camino a la renovación de Lucas Viatri teniendo en cuenta que los aurinegros tenían que hacer frente a un sueldo muy importante que ya no está.



Las charlas se mantienen y pese a que el delantero ha sido sondeado por distintos equipos de América, la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta aurinegra es muy importante.



Las que vienen serán horas vitales para que las partes sigan manteniendo las conversaciones y que Viatri, un jugador importante para el esquema del “Memo”, siga en Peñarol.