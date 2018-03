Un viaje de París a Melo, en 21 años

Carlos Bueno debutó en el fútbol profesional en Peñarol, en 1999. Después de varias temporadas como goelador uruguayo, pasó a filas del PSG de Francia en 2005 y allí comenzó su periplo por el fútbol europeo con singular éxito.

El delantero jugó en el Sporting de Lisboa, estuvo en Boca Juniors a préstamo por un año (2007) regresó a Peñarol por una temporada (2008/09) y volvió a Europa para jugar en la Real Sociedad de España, dirigido por Martín Lasarte.

De España a Chile, para sumarse a la Universidad de Chile, de ahí al Querétaro de México, luego a San Lorenzo de Almagro, a Universidad Católica de Chile, Belgrano de Córdoba, San Martín de Sarmiento de Junín, Argentinos Juniors, Liverpool, Santa Tecla de El Salvador, la temporada pasada jugó algunos partidos en Wanderers de Artigas y ayer ya oficializó su vinculación al Cerro Largo Fútbol Club.

Además, "Charlie Good" también se puso la camiseta de La Celeste Mayor en 24 oportunidades convirtiendo 13 goles.

El regreso al fútbol: fue presentado en Cerro Largo

No fue un día más para la familia del Cerro Largo Fútbol Club, ni para Carlos Bueno, uno de los mejores delanteros que dio el fútbol uruguayo en los últimos tiempos, con una dilatada y exitosa trayectoria tanto a nivel local como internacional.

Ayer, en una cálidad ceremonia en Melo, el goleador fue presentado en sociedad como nuevo refuerzo del club arachán, que busca pegar la vuelta a Primera División.

“Quiero jugar, quiero ganar y ser campeón”, dijo Bueno en la conferencia de prensa en la cual fue presentado como el hombre de experiencia que incorporará conocimientos y sabiduría al plantel integrado por muchos jóvenes que aspiran llegar lejos en el fútbol profesional.

“Agradezco mucho la oportunidad que se me da, de poder volver a jugar, en lo personal quiero ponerme bien físicamente, vengo a un club donde hay jugadores nuevos con serías chances del ascenso”, dijo el goleador. “A eso venimos, ese es el objetivo principal”, sostuvo ante los medios locales.

Bueno sabe que deberá asumir otro rol: el de referente de un grupo armado con una base de juveniles. Será el espejo para muchos. “Como jugador de experiencia y delantero la gente me va a a pedir goles y trataré como prioridad ponerme bien físicamente, lo otro viene solo. Si logro ponerme en forma, lo demás llega”, sostuvo el artiguense.

Sin embargo dijo que lo primero era integrarse al grupo para conocer a sus nuevos compañeros: “Es lo primero que queremos y en este barco tenemos que estar todos juntos, es una posibilidad linda y la quiero aprovechar”, agregó. “Hace años que Cerro Largo viene peleando para poder volver a Primera, pero se queda ahí, sin ascender y ahora tenemos otra oportunidad y hay que aprovecharla al máximo”, dijo en su presentación oficial como nuevo refuerzo del club arachán.

Carlos Bueno en la presentación oficial en el Cerro Largo Fútbol Club. Foto: Néstor O. Araújo.

El delantero reiteró en varias oportunidades que necesita el apoyo de la parcialidad lo que consideró imprescindible para que el club juegue en la división de privilegio.

Al contestar una pregunta concreta de que por qué eligió Cerro Largo para jugar esta temporada, señaló: “Hace mucho tiempo estaba esta posibilidad, muchos años, pero nunca se había dado. Ahora se abrió esa puerta, y no la quise cerrar”, indicó.

“Nunca paré de entrenar, pero hacerlo solo no es lo mismo que en un plantel, con un grupo”, y apuntó a hablar otra vez con el entrenador. “Tengo que dedicarme otra vez a tomarle la mano al tema futbolístico”, agregó.

Asimismo señaló que quiere hacer lo mejor posible en el grupo: “La experiencia hace que tengamos la potestad de charlar un poco más que los demás. Quiero ganar, quiero jugar y quiero ser campeón. Estoy muy motivado y para eso quise volver. Si no me sintiera con ganas, con ese fuego sagrado que tiene que sentir cualquier jugador, no lo hubiera hecho, pero estoy muy motivado para volver a jugar profesionalmente”.

Ernesto Dehl, presidente del club arachán dijo que el equipo tuvo “a Robert Lima, tuvimos a otro gran capitán como Bruno Silva y Luis Romero también pasó por Cerro Largo y en este 2018 tendremos a Carlos Bueno”.

“Hace cinco meses venimos hablando de esta posibilidad, él nos manifestó su interés por volver al fútbol, nosotros queremos que básicamente, más allá de los futbolístico, pueda aportar la experiencia a este grupo de jóvenes que forman el plantel del club Cerro Largo”, indicó Dehl.

Ya está. Carlos Bueno pegó la vuelta al fútbol. Y lo hizo más motivado que nunca para vestir la camiseta del Cerro Largo Fútbol Club.

No fue un día más, tampoco un día cualquiera.