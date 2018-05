Un viaje luego de cuatro años

L a “Fiera” no jugaba un partido en el exterior, por Copa Libertadores, desde 2014.



Maximiliano Rodríguez formó parte de aquel plantel de Newell’s Old Boys que hace cuatro años compartió grupo con Gremio, Atlético Nacional y Nacional. En esa edición no le fue bien a la “Lepra” y quedó eliminada en fase de grupos junto a los tricolores.



Pero es hasta esa Copa Libertadores que hay que remontarse para encontrar un viaje de Maximiliano Rodríguez por ese torneo. El último fue para enfrentar a Gremio en Porto Alegre, en un partido donde argentinos y norteños igualaron sin goles en el Arena do Gremio.



En ese partido, “Maxi” ingresó como titular y disputó los noventa minutos en el encuentro que correspondió a la tercera jornada de la Copa. Los años siguientes, la “Fiera” continuaba en el conjunto rosarino pero la suerte de clasificar al máximo certamen internacional les fue esquiva.



Por eso mismo es que hay que saltarse cuatro años para encontrar una nueva participación del jugador argentino por Copa Libertadores y es la que actualmente atraviesa con Peñarol.



Lo cierto es que más allá de que ya estamos cerca del final de la fase de grupos, el rosarino no ha participado de los juegos que se disputaron tanto en Bolivia contra The Strongest, como en Paraguay, frente a Libertad.



En ambos se le dio descanso, en el último pensando en el duelo clásico, y por eso esta noche podrá hacer su debut en el extranjero con la camiseta aurinegra. Hasta el momento disputó los dos juegos en el Campeón del Siglo, donde acumuló 126 minutos entre los dos partidos, pero donde no pudo anotar.



“Maxi” volvió a viajar luego de cuatro años y lo hizo a su país. En los aeropuertos y en el hotel los flashes apuntaron todos a él y no es para menos. Querido por los hinchas de Newell’s y por todo el amante del fútbol por lo que hizo con la selección argentina, la “Fiera” se sintió como en casa.



Si bien no es a su querido Rosario, “Maxi” tuvo la posibilidad de regresar a Argentina y tendrá la chance de amargarles la noche a sus compatriotas tucumanos en caso de anotarles y así cooperar a que Peñarol pueda dar un pasito más hacia la clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Hinchas Los encontró y habrá sanciones Los hinchas de Peñarol que desencadenaron el incumplimiento del club de las normativas de seguridad de la Conmebol fueron individualizados por las cámaras de identificación facial y corren riesgos de ser inhabilitados por un año para asistir a los espectáculos deportivos.

Iniciado el proceso de identificación de los dos aficionados que encendieron una bengala y los cinco que colgaron dos banderas en el tejido perimetral de la tribuna Cataldi, durante el partido Peñarol-Libertad, es un hecho que Peñarol llevará adelante todas las acciones pertinentes. De acuerdo con lo que informó el portal Ecos, “la Comisión de Seguridad de Peñarol, que preside el Dr. Jorge Ruibal Pino, presentó un pormenorizado informe sobre el tema” al Consejo Directivo del club y a la Comisión de Seguridad de la AUF.

Las acciones llevarán a la inhabilitación de los hinchas, pero el problema podría ser mayor para los mismos. Está resuelto que si Peñarol es multado por la Conmebol, “presentará en contra de esos parciales una demanda civil por daños y perjuicios”.