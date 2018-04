Con "Tito" y sin Giovanni, viaja con la ilusión de sumar puntos

Parece una obviedad, pero el plantel aurinegro viaja a Tucumán con el claro objetivo de no perder. Un empate no le sienta mal a los aurinegros y eso lo sabe Leonardo Ramos, que lo ha manifestado en varias ocasiones, aunque tampoco se debe descuidar.



Esta lunes, a las 17.55, Peñarol emprenderá el viaje a Buenos Aires y luego a Tucumán, a donde llegará cerca de las 23 horas para instalarse en el Sheraton de la ciudad argentina, donde concentrará de cara al juego del miércoles.



El plantelsufrió la baja de Giovanni González, aunque Fabricio Formiliano sí estará a la orden para viajar y seguramente será titular en el Monumental José Fierro.



El antecedente ante los tucumanos está fresco luego de que integraran el mismo grupo de la Copa Libertadores en 2017, donde Peñarol también se jugaba la clasificación a octavos de final y donde cayó por 2-1.



Esta vez, el aurinegro llega de otra manera. El plantel arriba a este juego mucho más fuerte y además no viene tan golpeado como le sucedió en la Libertadores anterior, cuando venía de perder un partido increíble frente a Palmeiras en el Campeón del Siglo.



Pese a la salida de Fabricio Formiliano antes de que terminara el primer tiempo, Ramos descartó que el jugador se pierda el partido ante Atlético Tucumán y que por eso mismo decidió la variante para no arriesgarlo. “De entrada sabíamos que iba a jugar medio tiempo, pero terminamos haciendo los cambios obligados. Hubiese sido peor si lo dejábamos adentro del campo”, sentenció el entrenador aurinegro.



Ramos además afirmó que “es muy posible que el equipo se asemeje al que jugó frente a Libertad”. Esto confirma que se hará todo lo posible para que Formiliano llegue sin problemas al duelo del miércoles y que el equipo formaría con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Agustín Canobbio, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Fabián Estoyanoff; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.

#Peñarol - Lista de jugadores convocados para el partido frente a Atlético Tucumán, por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Conmebol Libertadores pic.twitter.com/ML1jLck6rM — Prensa Peñarol (@PrensaCAP) 30 de abril de 2018