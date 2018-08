Otra vez sin presidente: renunció Welker

Frustrado por la actitud asumida por los clubes de recurrir al TAS en lugar de votar el estatuto de FIFA y hasta cansado por ver que no había mucha voluntad de evitar la intervención, Edgar Welker hizo pública este sábado la renuncia a la presidencia de la AUF, la que ocupaba desde que Wilmar Valdez dimitiera como consecuencia de "razones personales" esgrimidas en su momento, pero que en realidad respondió a audios que lo pusieron en una situación incómoda y que hoy están en la Justicia.

En calidad de vicepresidente, Welker asumió el mando en la AUF porque, principalmente, "quise dejar encaminada la renovación del contrato de (Óscar) Tabárez, porque la selección es lo único que funciona bien aquí, pero ni eso pude. Te diría que ese es el punto que más me llevó a irme, porque ya estuve a punto de dar el portazo en el momento en que los clubes frenaron las gestiones, pero luego me quedé porque saltó todo este inconveniente y quería tratar de aportar, pero ya está. Hasta aquí llegué. Acá no hay más nada que hacer. Me voy tranquilo, porque hice lo que se podía hacer, pero también me voy muy triste porque se hizo muy poco para evitar la intervención de la FIFA", expresó Welker en diálogo con Ovación.

El dirigente reconoce que pudo hacer más "porque hay otros intereses en juego que me superan y que en verdad no me importan. Lo triste es que esta situación se podría haber evitado. Teníamos a la mano salvar esta situación el viernes a la noche y los clubes no eligieron ese camino. Lo peor de todo es que la cuestión pasaba por aprobar unos estatutos que igualmente van a tener que aprobar".

Con su renuncia, comunicada a las instituciones apenas culminó la reunión del viernes a la noche en la AUF pero recién hecha pública este sábado, Welker no estará para recibir a los interventores el lunes. Quien sí lo haría sería el Dr. Alejandro Balbi. Secretario Ejecutivo de la Asociación.

Welker confirmó que no estará el lunes para recibir a los interventores porque "sería convalidar una situación con la que no estamos para nada de acuerdo, porque es injusta la decisión que se tomó por parte de la FIFA de acuerdo a los fundamentos jurídicos esgrimidos, pero también debemos reconocer que hicimos todos los méritos posibles para que nos ocurra esto".

El resto del Ejecutivo

Ovación intentó comunicarse con Balbi, Roberto Pastoriza e Ignacio Alonso (los restantes integrantes del Ejecutivo de la AUF) para consultarles si ellos continuarán o dará un paso al costado antes del lunes, pero no obtuvo respuestas.

No habrá viaje

Welker también confirmó que la AUF finalmente no enviará a ningún representante a Zurich, donde se encuentra la sede de la FIFA, "porque en definitiva ellos vendrán para acá el lunes". Por otra parte, se elaboró una comisión de abogados (compuesta por los doctores Leonardo Goicoechea, Adrián Leiza y Rosana Tarullo) que elaborará el escrito que se presentará ante el TAS.