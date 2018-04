Otra vez el nombre de Muslera en la órbita de Boca Juniors

Como ocurrió en el 2016, cuando se quería armar un equipo desde el fondo, con un arquero sólido y que ofreciera garantías, el nombre de Fernando Muslera aparece otra vez en la órbita de Boca Juniors.



La negociación no es sencilla, como tampoco lo fue en el pasado, cuando la cotización de 20 millones de euros -fijada por la cláusula de rescisión- impidió que el conjunto de la Ribera pudiera avanzar. En julio del año pasado, el arquero de la selección uruguaya renovó su contrato con el Galatasaray hasta 2021 y con un contrato anual que ronda -según estimaciones de la prensa turca- los 3,5 millones de euros más bonus por temporada.



Pero eso no implica que Boca siga demostrando interés por Muslera, mucho más por lo que le sucedió en la Bombonera ante Palmeiras, cuando un error de Agustín Rossi terminó colaborando para que el conjunto brasileño consiguiera su segundo gol.



La situación incluso fue abordada por el técnico Guillermo Barros Schelotto en la conferencia de prensa posterior al partido, cuando reconoció: "Está a la vista que Rossi cometió un error, mañana (por este jueves) vamos a entrenar y seguramente hablaremosl".



El jugador debió soportar en la cancha el abucheo enorme de su afición, la que no le perdonó la falla cometida.



Además de Muslera, la prensa argentina maneja también los nombres de Gianluigi Buffon, Agustín Marchesín y Gerónimo Rulli.

#CentralFOX | Guillermo Barros Schelotto: "Está a la vista que Rossi cometió un error, mañana vamos a entrenar y seguramente hablaremosl". pic.twitter.com/398TR1wV0y — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de abril de 2018