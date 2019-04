Otra vez el maldito Aquiles

Iban solo cinco minutos de juego en el Franzini, cuando el goleador de Defensor Sporting, Álvaro Navarro, tuvo que dejar la cancha lesionado. El “Chino” creía que Diego Scotti le había dado una patada, pero el volante de Boston River aseguraba que no lo había tocado. Las imágenes televisivas mostraron que Scotti tenía razón, el delantero violeta se lesionó solo.



Es que, según explicó luego el doctor Gustavo Huertas, cuando se rompe el tendón de Aquiles (lesión que se confirmó más tarde) la sensación es la de recibir una patada o una pedrada. Y eso fue lo que sintió Navarro, quien terminó internado. Aún no se sabe si la rotura es parcial o total, pero lo tendrá un buen tiempo fuera de las canchas. Se trata de la misma lesión que sufrió en dos oportunidades el arquero Guillermo Reyes, quien se viene recuperando de la segunda intervención. Si hasta parece cosa de Mandinga.

El partido ante Boston River era muy especial para los violetas, que llegaban últimos en la tabla de posiciones. Debutaba además Ignacio Risso en la dirección técnica y la intención era que se pudieran cambiar las cosas. El nuevo técnico apostó a un equipo juvenil donde debutaron en Primera División el lateral Mauro García y el volante ofensivo Luciano Boggio. Pero no pudo ser.

Boston River fue muy ordenado tácticamente y se defendió con una línea de cinco con la cual colaboraban los tres volantes cuando era necesario. Los primeros 45’ fueron bastante parejos y con pocas llegadas sobre los arcos. La más clara fue un tiro rasante de Miguel Amado para Boston.



Para el segundo tiempo el juvenil equipo local salió con otra actitud. Una patriada del capitán Nicolás Correa, contagió a sus compañeros y a la hinchada. Ignacio Risso mandó a la cancha a Facundo Milán e Ignacio Laquintana y por más que los talentosos violetas buscaron el gol no lo consiguieron. A medida que pasaban los minutos los nervios le iban ganando a un equipo muy joven, que venía de pasar una semana muy especial con cambio de entrenador. Y que seguramente sintió la grave lesión de Navarro, el goleador y uno de los jugadores de más experiencia del plantel.



Con el 0-0 Defensor Sporting ya no está último porque Cerro perdió, pero sigue sin ganar. Lo positivo: logró mantener el cero en su arco.

violeta

Risso fue muy aplaudido en su debut

Ignacio Risso fue muy aplaudido y apoyado cuando salió a la cancha a dirigir por primera vez al equipo principal. “Fue algo que me da mucha energía, que hace tiempo no sentía desde que me retiré”, dijo el técnico. “Lo más positivo es que los jugadores estuvieron a la altura a pesar de las adversidades que nos sucedieron ya desde las primeras jugadas. No buscaron excusas y trataron siempre hacerle daño al rival”, agregó Risso sobre su equipo.