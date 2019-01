Cada vez más grande: Edinson Cavani va por otros récords

Su intención de extender el reinado goleador la deja en evidencia cuando arremete contra todos los equipos que tiene por delante. En su estadio o fuera de él. Da lo mismo, porque no elige rival nunca. Es así contra los más afamados y rigurosos defensas y contra los de menor nombre y supuesta debilidad.

Edinson Cavani siempre busca romper el equilibrio del marcador. Va y va. Quiere anotar y seguir anotando. Y esa sed no se agota. Este “Matador” que tiene el París Saint Germain es como una metralleta a la que jamás se le terminan las balas. Cavani dispara y logra marcas. Cavani sigue disparando y va por más. Hoy, convertido en el segundo goleador latinoamericano más efectivo de la Champions League -con 34 goles y por detrás de Lionel Messi- está muy cerca de llegar a festejar 400 goles en su carrera deportiva.

A este salteño que Uruguay en su totalidad adora porque no pone fronteras en su recorrido por la cancha -no hay nadie que coopere más que él por el beneficio colectivo- le faltan nada más que 19 goles para alcanzar esa gran cifra de conquistas.

Los números de “Edi” son realmente fabulosos: 381 festejos totales. Cifra que logró gracias a las 335 conquistas en todos los clubes a los que defendió y a sus 46 con la gloriosa Celeste.

Pero no es lo único, porque su grado de adhesión a una causa, sus aspiraciones de crecer como jugador y de conquistar premios colectivos los refrenda con su asistencia. Para que Cavani levante la mano y acuse que tiene un pequeño dolor que le impide jugar con normalidad tiene que estar padeciendo una especie de tortura física. Si lo molieron a palos el partido anterior, hará lo imposible por volver a jugar. Es eso lo que, entre otras cosas, le ha permitido convertirse en el futbolista uruguayo con mayor cantidad de partidos disputados por Champions League.

Hoy “Edi” alcanzó los 58 cotejos, dejando atrás a Paolo Montero y Diego Godín con 57.

Asistencia casi perfecta, efectividad, compromiso, sangre de campeón, a Cavani le sobran los atributos para ponerse a la altura de los más grandes goleadores del mundo.

Y en París lo disfrutan a lo grande, por más que todavía sigan emergiendo las insinuaciones de una transferencia, de diferencias con Kylian Mbappé y Neymar, los hinchas se rinden ante él como si tratase de un dios del fútbol.

Argumentos para hacerlo les sobran. Por ejemplo, esta máquina acaparadora de registros tiene ahora 50 partidos de Champions League con la camiseta del PSG.

GOLES En Francia los hace en grandes cantidades Cavani fue el máximo goleador de las últimas dos temporadas de la Ligue 1 de Francia. En la temporada 2016/2017 convirtió 35 tantos, en la de 2017/2018 logró 28. Actualmente, el delantero uruguayo se ubica en la sexta posición, pero muy cerca de los líderes que son Kylian Mbappé y Emiliano Sala, ambos con 12. “Edi” tiene diez tantos, uno menos que Neymar, Nicolás Pepe y Florian Thauvin. Si mantiene su gran promedio no es para nada descabellado considerar que estará al final de la temporada peleando cabeza a cabeza con sus dos compañeros del PSG. Este es otro hecho para destacar, porque desde la temporada 2014/2015 que no se convierte en máximo artillero otro futbolista que no defienda la camiseta del club parisino.

¿Qué significa eso? Que ya se posicionó en el segundo lugar de la estadística histórica del club francés. El único futbolista que lo supera es el defensa francés Paul Le Guen, quien estuvo en el cuadro parisino de 1991 a 1998, lapso en el que conquistó ocho títulos.

Claro que el número que lo coloca a Cavani por encima de todos los otros futbolistas que llegaron a la Ciudad Luz para defender al PSG es el que establece que es el dueño absoluto de la estadística que más felicidad entrega: el goleo.

En enero del corriente año, Cavani se convirtió en el máximo anotador del club francés con 157 tantos en 229 encuentros. Allí logró tirar abajo el registro que tenía el sueco Zlatan Ibrahimovic de 156 tantos en 180 partidos.

Pero como este cazador de redes no se detiene nunca, ya ahora se puede jactar de haber elevado el registro a 182 tantos. Infernal.

Y tanto logro personal, tanta capacidad de goleo que sigue aumentando, con lo que su carrera es cada vez más grande, colabora sobremanera para que aquellos equipos necesitados de poder de ataque piensen en este “Killer” uruguayo.

Algunos son ultra conocidos y de una insistencia ejemplar, porque cada período de pases que llega vuelven a demostrar que Cavani los seduce. Sin importar que los años vayan pasando y que ese genio del gol hoy tenga 31. La revista France Football es uno de los tantos medios deportivos europeos que subraya que “la prioridad del Atlético de Madrid es Cavani por quien podría ofrecer 50 millones de euros”.

La operación no es para nada sencilla, porque además del contrato que tiene el delantero que culmina en 2020, los colchoneros no son los únicos que apuntan sus baterías al salteño.

Napoli, Juventus, Chelsea, Manchester United, Real Madrid, entre otros grandes equipos, siempre están al acecho. Quizás hasta los 50 millones de dólares no sean tan efectivos para conseguir que el PSG se desprenda de su máximo artillero histórico. Y no solo por tener en cuenta que cuando lo fueron a buscar pagaron 64 millones, sino porque no es para nada fácil encontrar un atacante de tanto poder.

Pase lo que pase en el futuro período de pases, e incluso en el de julio de 2019, lo que nadie podrá evitar es que Cavani sea cada vez más grande.

"Edi" acumula éxitos.

- Además de ser el máximo artillero de la historia del PSG por toda competencia, Cavani es también el futbolista que más goles anotó en la Champions League con la camiseta del club parisino. Con su gol ante el Estrella Roja en el cierre de la fase de grupos llegó a 29 festejos.

- El “Matador” Cavani es el máximo artillero uruguayo en todas las competiciones europeas. El salteño tiene hoy 48 conquistas y le gana el duelo a otro fantástico goleador celeste: Luis Suárez. Ambos, vale remarcarlo, consiguieron superar los registros que tenía otro crack: Diego Forlán.

- En el año 2012 el delantero uruguayo se transformó en el máximo goleador histórico del Napoli en los torneos internacionales. Cavani llegó a 19 festejos. En el club italiano, por otra parte, alcanzó también un gran registro personal en la cuenta global de goles: metió un total de 104.

- Su recorrido con la camiseta del París Saint Germain está resultando absolutamente prolífero. El “Matador” ya tiene 18 campeonatos ganados con el PSG y todo hace indicar que la cuesta seguirá ampliándose, porque el nivel del equipo no decae. La cuenta pendiente sigue siendo la Champions.

- Para que no queden dudas de la capacidad goleadora de Edinson Cavani, lo que pondera su rendimiento es el excelente promedio que tiene entre los goles convertidos y los partidos disputados. Su media de 0,58 es bien alta. Lleva 381 tantos en un total de 655 cotejos jugados.

- Cavani no afloja su ritmo goleador en la Selección uruguaya. Actualmente es el segundo artillero histórico de la Selección uruguaya y si ocupa ese lugar es porque Luis Suárez tiene registros sorprendentes. El “Matador” lleva 46 tantos con la Celeste y “Lucho” lidera con 55 goles.