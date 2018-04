Esta vez, estuvo mucho más cerca

En todos quedó la sensación de que el triunfo estuvo cerca. Peñarol empezó ganando a los dos minutos del complemento con el gol de Gabriel Fernández, no liquidó el juego con dos situaciones muy propicias, y lo pagó caro: terminó perdiendo.



Así, por Copa Libertadores, Peñarol hace cinco años que no consigue un triunfo en el exterior. No pudo quebrar esa racha tan adversa.



El último triunfo de los aurinegros fue el 13 de febrero de 2013 por 2-1 ante Deportes Iquique. Fabián Estoyanoff, actual integrante de plantel, y Juan Manuel Olivera, marcaron los goles.



De ahí en más, pasaron 12 partidos donde el aurinegro no pudo conseguir la victoria. En la Copa 2013 cosechó dos derrotas: 3-1 contra Vélez Sársfield y 2-0 ante Emelec. En 2014, empató 1-1 con Deportivo Anzoátegui, cayó 1-0 con Arsenal de Sarandí y terminó goleado 4-1 por Santos Laguna. En 2015 no participó del certamen. Volvió en 2016 y registró una derrota 2-0 contra Atlético Nacional y dos empates: 1-1 con Sporting Cristal y 0-0 con Huracán. En 2017 fueron todas derrotas: 6-2 contra Jorge Wilstermann, 3-2 con Palmeiras y 2-1 con Atlético Tucumán. Este año jugó en La Paz con The Strongest y perdió 1-0 y volvió a caer anoche en Asunción. Vale destacar que en 2014, pero por Copa Sudamericana, sí pudo sumar de a tres fuera de casa. En esa certamen se trajo dos importantes triunfos: superó 4-0 a Wilstermann en Cochabamba y 1-0 a Deportivo Cali en Colombia.