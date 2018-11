Cada vez más condimentos

El “Muñeco” Gallardo cambió los planes. El sábado el plantel millonario no irá directamente desde Cardales (donde ya se instaló hoy) a la Bombonera. Hará una escala en el Monumental, donde almorzará y disfrutará del banderazo que están organizando los hinchas.



Seguramente el hecho de que su gente no pueda concurrir a la primera final, más la prohibición xeneize de decorar el vestuario visitante, hizo que el “Muñeco” tomara la decisión de pasar por su estadio para que los futbolistas llegaran bien motivados al clásico tras el enorme banderazo.



En Boca, mientras tanto, también se toman medidas de cara a la histórica final. Los xeneizes sorprendieron cambiando de concentración: dormirán donde lo hacían los campeones del equipo de Bianchi. Extrañó el anuncio de que en el Madero Hotel, donde concentran siempre, no hubiera lugar. Pero como bien dijo el presidente Angelici: “Nos trae recuerdos maravillosos”.

Otro cambio: Guillermo Barros Schelotto tomó la decisión de suspender las entrevistas individuales de sus futbolistas en los días previos al clásico. La intención del “Mellizo” es evitar algunas frases que puedan complicarlos.



En Boca también están preocupados por la reventa de entradas. Los boletos se ofrecen en diferentes sitios de Internet o por WhatsApp e Instagram. Y los precios suben cada vez más: una platea oscila entre los 50 mil pesos y los 180 mil. Lo más insólito es que también se ofrecen entradas para la revancha del Monumental, aunque no salieron a la venta. Ayer el club presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal por el asunto de la reventa.