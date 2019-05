¿Cómo la ves?, los técnicos analizan a sus rivales en la Copa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool, River Plate, Wanderers y Cerro conocieron sus rivales de la segunda fase de la Copa Sudamericana. Y la suerte les deparó diferentes escenarios. Los negriazules fueron los menos favorecidos porque deben jugar con Caracas, con todo lo que significa hoy por hoy viajar a Venezuela.



Los darseneros, por su parte, tienen un viaje mucho más corto, hasta Santa Fe, para jugar con Colón. Y los más favorecidos fueron Cerro y Wanderers, que se enfrentan entre ellos, y no deben viajar ni tener que hacer desembolso económico alguno.

Para varios de los equipos, que no han hecho un buen torneo Apertura, la Copa es una revancha. Tal es la situación de Cerro, que está último en el Apertura, y de River Plate, que no ha hecho un buen torneo.



Incluso Liverpool viene de ser goleado por Danubio. “Estamos digiriendo los cinco goles. Son partidos abiertos, hoy hay técnicos más ofensivos y los partidos se dan así”, arrancó diciendo Paulo Pezzolano, el entrenador negriazul. “El equipo está bien, lo del otro día fue un cimbronazo que me hizo abrir los ojos en algunas cosas y por suerte nos pasó ahora y no en la Copa, porque si te pegan un cachetazo así ahí no tenés chance de revertirlo”, agregó.



“No nos tocó un brasileño o un argentino ni Peñarol, pero Caracas es un grande de Venezuela, con jugadores de selección. A veces se piensa que porque es venezolano no es fuerte, pero tiene buenos jugadores. Es un equipo intenso, que recibió pocos goles en el torneo. Además está el viaje. Es largo, caro para el club y hoy en día Venezuela es un lugar muy complicado. Pero nos tenemos fe”, finalizó sobre el rival caribeño al que recibirá el próximo miércoles.

Liverpool. Los negrizules reciben a Caracas el miércoles en el Franzini. Foto: archivo El País.

River Plate ha hecho un mal Apertura, donde recibió varias goleadas. Jorge Giordano aseguró que están mejorando y ya analiza a Colón. “Es una serie pareja, puede pasar cualquiera y desde el punto de vista logístico es accesible. No tenés grandes traslados, ni altura. Anoche ya empezamos a analizar a Colón, que generalmente juega con un arquero, que es Burián, cuatro defensores, un volante, otros cuatro por delante y un delantero. Llega sin competencia porque quedó eliminado y eso puede favorecernos”, analizó. “Es un rival complicado, los argentinos siempre lo son”, añadió.



“Hemos tenido un Apertura malo, pero a partir del segundo tiempo con Peñarol y algo con Defensor, como que se viene saliendo de la mala situación. Se viene mejorando. Y en eso estamos para llegar bien a los tres partidos que nos quedan en el Apertura y a los dos de la Copa. Tenemos una revancha para demostrar quiénes somos realmente y un gran desafío”.

River Plate. Los darseneros juegan con Colón el martes en el Franzini. La vuelta es el 28 en Santa Fe. Foto: archivo El País.

EN CASA. En el Cerro, mientras tanto, están deseando que el Apertura termine de una vez. Siguen últimos en la tabla y vienen de perder el clásico de la Villa. Con graves problemas económicos, la esperanza albiceleste está puesta en la Copa, donde el próximo jueves visitan a Wanderers.



“Es bueno porque conocemos el rival, no tenemos viajes, más con la situación económica del club que no está para gastar en viajes. Resultó perfecto”, reconoció Richard Martínez.



“Lo vamos a encarar como una final, porque es lo único que nos queda. Estamos muy mal en el Apertura y se sigue entrenando sin indumentaria del club. Nos aferramos a la Copa para ver si ingresa más dinero a las arcas del club y se puede solucionar todos estos temas de una vez. Hay mucha tensión acá”, explicó el entrenador.



“Por suerte, los jugadores son muy responsables y saben que nos jugamos una parada muy importante. No queremos dar más ventajas de las que ya damos en lo anímico y lo económico. Vamos a trabajar para que Cerro pueda seguir adelante”.

Cerro. Los albicelestes juegan el próximo jueves en el Viera ante Wanderers. Foto: archivo: El País.

Wanderers llega mejor que Cerro, al menos según la posición que ocupa en la tabla del torneo Apertura. Pero Román Cuello, el técnico de los bohemios, no cree que eso influya. “Lo que no queríamos era un rival con altura o grandes traslados, en ese sentido nos vimos favorecidos”, admitió Cuello.



“Es una serie muy equilibrada. Son dos partidos y los dos nos jugamos cosas muy importantes, que Cerro esté último en la tabla no tiene ninguna influencia”, dijo convencido. “El fútbol uruguayo está lleno de dificultades, las de Cerro han sido más visibles, pero el jugador uruguayo suele hacerse fuerte ante la adversidad”, afirmó.



“Nosotros estamos bien, concentrados en el partido con Danubio para seguir arriba, luego pensaremos en la Copa”.



Dentro de tres fechas Cerro y Wanderers se enfrentan por el Apertura, o sea que en 10 días jugarán tres veces entre ellos. “Vamos a soñar con Cerro”.

Bohemios. Wanderers y Cerro jugarán tres veces en 10 días: una por el Apertura y dos por la Copa. Foto: archivo El País.

liverpool A Pezzolano le gusta más ser local en el Franzini En la vuelta Liverpool recibirá a Caracas en el Franzini el martes 28. Podía haber sido el escenario violeta o el Parque Viera, pero Paulo Pezzolano prefiere el del Parque Rodó. “Le pedí a Palma que fuera el Franzini. No sé, lo encuentro más parecido a Belvedere; por el piso, el entorno, los muros alrededor. Se dice que definir en casa siempre es lo ideal. Nosotros nos trajimos un resultado positivo de Bahía y defenderlo en casa es mejor, pero tampoco hace la diferencia”.