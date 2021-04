Las dos versiones del encuentro entre Gutiérrez y Decurnex

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Álvaro Gutiérrez era el elegido para asumir la conducción técnica de Nacional, pero el entrenador rechazó por segunda vez la oportunidad de concretar el retorno. Esa negativa se la expresó al presidente José Decurnex, quien de manera inmediata puso en marcha el plan B (Alejandro Cappuccio). Ese es el fin de la historia, pero el recorrido para la sentencia parece tener características diferentes, según desde el lugar en el que se cuenta. Desde filas tricolores se deja en claro que el técnico no encontró el apoyo del profesor Marcelo Giarrusso para regresar al club, mientras que el "Guti" declaró que ni un solo integrante del cuerpo técnico estaba convencido de volver.

En la noche del jueves, el vicepresidente Alejandro Balbi declaró en Hora 25 (770 AM) que debido a que el profesor Marcelo Giarrusso no podía asumir su tarea en Nacional, Gutiérrez desestimaba la opción de retornar al club.

Gutiérrez, en tanto, declaró este viernes en Tirando Paredes (1010 AM), que fue "todo el cuerpo técnico" el que no tenía "el convencimiento para volver". Concretamente indicó: "El profe, Mario (Picún), Gabriel (Gutiérrez) y yo teníamos nuestros peros. No era algo solo del profe, todo el cuerpo técnico tenía dudas. No nos gusta estar donde no nos sentimos cómodos, hemos perdido miles de dólares por eso".

La versión desde Nacional que fue entregada a Ovación establece que en la tarde del jueves Decurnex fue a preguntarle al "Guti" si quería volver a ser el técnico de Nacional y que encontró una respuesta positiva desde lo personal, pero complicada en lo colectivo.

¿Hasta dónde puede llegar Bergessio en la historia de Nacional? By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN ¿Hasta dónde puede llegar Bergessio en la historia de Nacional?

Las fuentes aseguran que Gutiérrez, palabras más, palabras menos, hasta pidió la colaboración del presidente de Nacional para tratar de convencer a Giarrusso de unirse al proyecto. Cuentan que el entrenador confesó que quería dirigir y que necesitaba dirigir, pero también sostuvo que "el profe está duro".

Gutiérrez, que remarcó a Ovación que ya había hablado y daba por cerrado el tema, en Tirando Paredes subrayó que hubo comentarios que no le gustaron y remarcó: "No soy de armar quilombo. Decidimos que lo mejor era no agarrar en esta oportunidad, tenemos nuestros motivos, pero no los voy a decir. Quiero terminar el tema por acá".

Las fuentes tricolores narraron que Decurnex no ocultó a Gutiérrez que le era imperioso tomar una decisión, repitió que él contaba con la adhesión de la mayoría de la dirigencia y que le entregaba un plazo de dos horas para que ofreciera una respuesta final.

Si bien Gutiérrez le expuso a Decurnex que quizás no era necesario y podía dejar por finiquitado el tema ahí mismo, el titular de los tricolores le reiteró que él era el entrenador seleccionado en primer lugar y que podía concederle ese plazo para ver si lograba convencer a su equipo de trabajo.

Al cabo de ese tiempo se produjo una comunicación telefónica en la que quedó definitivamente cerrado el tema, porque Gutiérrez precisó que agradecía la oportunidad pero que su respuesta era negativa.

Gutiérrez en el mismo programa radial referido hizo hincapié en el hecho de que "si hay algo que tenemos es compromiso con el club. Las dos veces que asumimos no nos importó nada, especialmente la última que agarramos estando 10 puntos abajo. Nosotros éramos campeones, teníamos prestigio, podíamos haber dicho que no".

En Nacional, donde se le reconoce esa actitud, no dejó de llamar la atención lo que se vivió en esta circunstancia porque en medio del desarrollo del Torneo Intermedio, mientras dirigía Jorge Giordano (quien estuvo al tanto de todo), Decurnex, Balbi y José Fuentes, en el domicilio del último de los mencionados, tuvieron una reunión con Gutiérrez.

En ese encuentro se dejaron atrás las diferencias, se pidieron disculpas y el "Guti", según informaron fuentes tricolores, dijo que en el futuro podían volver a contar con su trabajo. Eso sí, nunca antes de la culminación del Campeonato Uruguayo que estaba en marcha.