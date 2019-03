La versión de la Libertadores: blindado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El funcionamiento defensivo de Nacional en la Libertadores es incuestionable. Más allá del dato que no recibió goles en contra en los partidos contra Zamora y Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez está encontrando de a poco los jugadores idóneos para la forma de jugar que él pretende. Claro, en el Apertura, poco se ha visto, tanto defensiva como ofensivamente.



Lo más importante es que en ambos partidos de la Copa, Nacional fue un equipo con intensidad, un equipo que marcó gran parte de los minutos de buena forma.



Se notó el martes la presión sobre la pelota que buscó el equipo, que en varias ocasiones le dio buenos resultados. De hecho, sin ir más lejos, de esa forma llegó el gol, porque inicia con una recuperación de Gabriel Neves.



En ese sentido, tanto el número 8 tricolor como el argentino Joaquín Arzura fueron sumamente importantes, porque se complementaron bien.



Arzura es el volante más defensivo que tiene en el plantel Domínguez, por eso debe jugar. Si bien no es un jugador que se destaque, tampoco suele tener malos rendimientos. Oscila en la gran mayoría de los casos en los seis puntos, y la regularidad para un futbolista es determinante.



A Neves le viene bien jugar con un volante así a su lado porque le brinda la posibilidad de salir a romper entre líneas y en campo rival sabiendo que teniendo el respaldo de un jugador como Arzura, que es muy táctico y ordenado, puede hacerlo con tranquilidad.



Cuando no jugó Arzura, como en el partido contra Racing (1-1), Nacional sintió la ausencia de un volante de sus características. Porque ni Felipe Carballo ni Mathías Cardacio son similares; ambos, que jugaron ese día en el Nasazzi, son volantes mixtos, que no sienten tanto la marca.



Contra Atlético Mineiro la línea de cuatro en defensa funcionó muy bien.



A Marcos Angeleri le tocó bailar con la más fea porque tuvo que ir permanentemente al choque con Ricardo Oliveira (ganó y perdió; es difícil de “mover” el brasileño), pero el argentino siempre tuvo el respaldo de “Rafa” García, que no podrá ser vistoso ni tan bueno con la pelota en los pies (igualmente dio el pase que rompió líneas y gestó la jugada del gol contra Zamora), pero que le brinda al equipo una dosis importante de personalidad, indispensable para este presente de Nacional.



Matías Zunino, que generalmente rinde más jugando más adelante, no tuvo un buen primer tiempo pero mejoró ostensiblemente en el segundo, y Matías Viña cumplió una buena actuación, saliendo a cortar de forma precisa y en tiempo.



Así, el Mineiro sólo generó cinco situaciones claras de gol, contabilizando dos jugadas de pelota quieta: un tiro libre de Cazares que encontró a Luan solo (inexplicablemente estaba sin marca) y la pelota se fue afuera; y un córner de Cazares que Conde llegó a manotear al tiro de esquina.



Domínguez parece estar en camino de encontrar el equipo, aunque ofensivamente el juego fue más pobre que en partidos anteriores. ¿Podrá dejar su arco en cero contra Danubio por primera vez en el Apertura?

Las sociedades

FOTO: Gerardo Pérez.

Angeleri y "Rafa" García

Aunque en Barinas en línea de tres (García como líbero) y el martes con una línea de cuatro defensores, Marcos Angeleri y Rafael García mostraron un buen acople. Angeleri tuvo que ir al roce de forma permanente con Ricardo Oliveira y salvó con nota.

Arzura con Neves

Conformaron el doble cinco contra Atlético Mineiro y han sido los de mejor rendimiento en esa zona. Arzura se quedó más posicional aunque muchas veces salió a romper y Neves lo respaldó. Da la impresión que Domínguez encontró el doble cinco.

"Santi" Rodríguez y Bergessio

Siempre que aparece Santiago Rodríguez realiza cosas diferentes. En Venezuela hizo la jugada del gol que definió Bergessio y el martes tuvo un par de incursiones que el cordobés no logró definir. Es la sociedad que más rédito le viene dando a Nacional en la Copa Libertadores.