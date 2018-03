Fue una versión desconocida

Barcelona se encontró en el Camp Nou con un marcador inesperado. No es común que el equipo de Luis Suárez termine sin marcar ningún gol. Pero el Getafe de los uruguayos Suárez y Arambarri, y Cabrera al final, lo complicó.



Ni Coutinho, esta vez, ni Dembelé después lograron poner las diferencias que anhelaba el hincha culé. Messi y Suárez tampoco tuvieron oportunidades, aunque el uruguayo estuvo mucho más cerca.



En la previa del partido hubo en la cancha un diálogo de secretos entre el más alto y el más pequeño, inversamente proporcional en la medida futbolística, Mina y Messi caminaron abrazados hacia la foto oficial. El colombiano es el patrón del área ante la ausencia de Piqué y Umtiti. Ambiente festivo en el Camp Nou, el horario preferido para la presencia de los niños aprovechando una tregua del frío invernal.



Messi y Alba intentan una y otra vez la jugada desequilibrante por la izquierda. El culé debería buscar a alguien más que al argentino para cerrar la jugada. Ter Stegen ofrece tanta seguridad atrás que es capaz de restar con el pie una cesión peligrosa de Busquets como último defensor.



Van 15’ y al Barcelona le cuesta encontrar las conexiones entre líneas. Ahora extraña a Iniesta. Jordi Alba se acerca a Coutinho para sugerirle cómo mejorar su participación. Luis Suárez hace un recorte casi sentado sobre la pelota.



A los 39’ Getafe logra encarar a Ter Stegen con un tiro de Ángel que pasa junto al lateral derecho del arquero. El partido se calienta cuando Luis Suárez queda tendido en el campo y Mina derriba a Amath como represalia por no parar el juego. Arambarri le hace frente a Messi y se lleva la amarilla. En el tiro libre, el argentino habilita a Suárez que convierte, pero en offside.



En el complemento, Luis Suárez no la mete por poco después de un pase sorpresivo de Alcácer. El salteño le saca punta al lateral. Luego Coutinho vuelve a insistir. El Getafe no se rinde pero la intensidad arrecia ahora y hay zozobra en la defensa visitante. Pero en un contragolpe madrileño, Ter Stegen se resbala fuera del área y el japonés Gaku prueba a la distancia sin éxito. Iniesta y Dembelé entran a la cancha con la esperanza de cambiar el panorama. La tensión en la tribuna es tal que el grito tradicional de independencia no se escucha con la claridad acostumbrada. El Getafe sigue consiguiendo inquietar a la portería blaugrana. Van 20’ y el partido parece abierto. Messi gana posiciones a base de habilidad y valentía para lograr una falta peligrosa frente al arco de Guaita. No cambia nada. Iniesta se disfraza de Messi, llega al fondo del área y consigue un córner que tampoco fructifica.



Dos aproximaciones por arriba de Mina le dan esperanzas a los culés cuando apenas queda un cuarto de hora. Messi empieza a tener cada vez más presencia. Arambarri hace una patriada con la pelota hasta que lo encierran cuatro jugadores culés. Quedan 5’ de pura tensión y silencio en las gradas. Y entra el cuarto uruguayo a la cancha, Cabrera.



En la hora, Suárez logra conectar de cabeza, pero Guaita la sacó y termina. El público desquita su frustración con el juez. Suárez no disimula la suya y es el primero en retirarse tras un choque de manos con Damián. Es el primer partido de la Liga en que no marca el Barça y el primero desde el 19 de noviembre de 2016 cuando empató con Málaga.



Con el triunfo del Atlético de Madrid, los “colchoneros” quedaron a 7 puntos del Barcelona, que los recibirá en el Camp Nou en unas semanas.

Resultados

Bilbao 0-0 Las Palmas; Villarreal 1-2 Alavés; Málaga 0-1 Atlético Madrid; Leganés 0-1 Eibar; Real Madrid 5-2 Real Sociedad; Sevilla 1-0 Girona; Celta 2-2 Espanyol; Valencia 3-1 Levante.

Así está la tabla de la Liga.