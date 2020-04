Verón quiere presidir la AFA y opinó que Simeone llegará a la Selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exjugador y actual presidente del Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, admitió que le "gustaría" estar a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y subrayó que Diego Simeone será entrenador de la Selección argentina.

En diálogo con el programa 90 Minutos de Fox Sports, Verón dejó en claro que tiene el objetivo de presidir la AFA para "aportar a la modernización" del fútbol local.

"En algún momento realmente me gustaría. Hoy hay una cuestión educativa, nutricional que hay que llevar a todos lados que es importante y que ayuda al deportista. En ese ayudar la parte política y el lugar que ocupes es importante", precisó.

El exfutbolista opinó que el "Cholo" Simeone, su excompañero en la selección, "en algún momento va a ser" el conductor del combinado Albiceleste.

"Para mí, es de los técnicos que en continuidad mejor está hoy en Europa", sostuvo la "Brujita".

Vale precisar que con Verón como jugador y Simeone como entrenador, Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Liga argentina en 2006.

Verón también se refirió a los enfrentamientos públicos que tuvo con Diego Maradona, actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, y precisó que no está "peleado" con él y que "el tiempo cura todas las heridas".

"Lo que diga sobre mí no me va a cambiar nada lo que siento y lo que me dio como jugador. Tuve suerte de compartir equipo y fue lo mejor. Se va a dar un reencuentro, hay que encontrar el momento", afirmó.