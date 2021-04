"La vergüenza es que Cavani se vaya sin poder jugar ante los fanáticos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada párrafo de una nota es una plegaria. Cada título es una oda a su talento. Cada opinión de su técnico un mimo. En filas de Manchester United no quieren que Edinson Cavani se vaya y la prensa inglesa, con su ponderación, colabora para que el "Matador" se sienta más a gusto en Inglaterra. Son capaces de asegurar que "la gran vergüenza no es si Edinson Cavani se va de Manchester el próximo mes, sino que nunca juega frente a los fanáticos del United".

El excelente nivel de Cavani, figura del los Diablos Rojos en el 3-1 ante el Tottenham, fue debidamente refrendado por la opinión unánime de la prensa. Y también de su entrenador Ole Gunnar Solskjaer. El noruego volvió a ser muy afectuoso en sus apreciaciones sobre el delantero uruguayo: "Una actuación como esta, como club, nos hemos perdido durante algunos años". Y agregó:

"No hemos tenido ese tipo de número nueve durante mucho, mucho tiempo y Edinson ha estado trabajando muy duro para ponerse en forma y ahora está jugando un par de juegos en un corto espacio de tiempo".

Un gol, otro mal anulado por el VAR, y una participación muy activa en el ataque terminó originando una partida especial de Cavani del Tottenham Hotspur Stadium y eso fue lo que motivó el destaque del periodista Samuel Luckhurst de Manchester Evening News. "Caminó por el campo con Nemanja Matic. Cavani se detuvo, se metió la mano en el bolsillo y buscó su teléfono inteligente. Lo sostuvo en alto y tomó una foto, o grabó imágenes, del arco en el que anotó. Ese recuerdo puede ser el más preciado de Cavani de su primera temporada con el United y la gran vergüenza no es si se va del Manchester el próximo mes, sino la posibilidad de que los asistentes a los partidos del United nunca lo apoyen en persona". Y añadió:

"Cavani no tiene un cántico, ¿cómo podría hacerlo? Sin embargo, es casi seguro que se hubiera ganado ese privilegio hace meses si los estadios estuvieran llenos de gente"

Ningún diario dejo de reconocer el trabajo de Cavani, The Sun le dio 8 puntos a su labor y hasta resaltó que en la primera media hora lo "alimentaron muy poco" porque "los que estaban detrás de él no lograron vincularlo en la jugada". Dejó en claro que la primera vez que le dieron una opción "despachó la oportunidad con la clase suprema, solo para que se descartara polémicamente".

Agregó que asumió su papel ganador "sensacionalmente con un encabezado de libro".

Daily Mail, en tanto, además de recordar que "Cavani ha disfrutado de una brillante carrera", subrayó que a los 34 años y después de ganar tantos trofeos y reconocimientos personales, se sigue "destacando en muchos aspectos". Y ponderó que "anotó con un cabezazo en picada del que la leyenda del club Mark Hughes se habría sentido orgulloso".

Por su parte, el exfutbolistas Gary Neville e icono de los Diablos Rojos elogió el impacto de Cavani y expresó su esperanza de que se quedara en Old Trafford para transmitir esas habilidades. "Ha sido un ejemplo realmente brillante. Estaba un poco nervioso de que viniera aquí por Falcao, Alexis Sánchez, que fueron 'fichajes de exhibición'. Este ha sido diferente. Realmente se aplicó de manera brillante y ha sido de gran ayuda para el Manchester United. ¿Cómo se reemplaza lo que está haciendo en este momento si quiere volver a Sudamérica y no quiere retomar ese año (extensión)? El Manchester United tiene la opción pero le darán la opción a él. Si quiere volver, no pueden hacer nada. Hace las cosas correctas. Hace las cosas correctas como delantero en el área, los movimientos correctos. Es un mecanismo de relojería".