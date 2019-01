Vera fue marginado del plantel y entrena con los juveniles

El presente de Diego Vera en el fútbol argentino no es el mejor. Es que el entrenador de Tigre, Mariano Echeverría, le confirmó que no será tenido en cuenta para la presente temporada y no solo no integró la lista de convocados para la pretemporada, también se encuentra entrenando con los juveniles del club.

En diálogo con TyC Sports aseguró: “Simplemente me llamó y me dijo que no me iba a tener en cuenta. Le respondí que muchas gracias por avisar y que el 2 me presentaba a entrenar”.

“Llegué de las vacaciones, entrené con el plantel principal hasta que dieron la lista de los que viajaban y yo no estaba, algo que me imaginaba”, agregó Vera y concluyó: “Respeto su decisión, no me queda otra. El técnico decidió que no siga, lo que piense yo no tiene valor cuando él ya tomó una decisión”.

Desde la llegada de Echeverría, Vera perdió la titularidad y con el exzaguero en el banco de suplentes solo fue titular en el estreno del entrenador y otro partido donde solo jugó 8' por la expulsión del arquero Augusto Batalla. Luego solamente sumó minutos desde el banco de suplentes.

Diego Vera todavía tiene seis meses de contrato con Tigre, pero está a la espera de alguna oferta que le pueda llegar para volver a tener minutos teniendo en cuenta que en Tigre no los tendrá.