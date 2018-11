"Van a venir con los dientes apretados"

"Llegamos a esta última fecha muy bien. Dependiendo de nosotros mismos para clasificar a la Libertadores. Es un buen escenario”, dijo el técnico de Danubio, Pablo Peirano.

Sin embargo, el entrenador no ocultó que a principios de año imaginaba llegar al final con un poco más de comodidad. “No tan apretado. Pero todo es muy parejo, lo marca nuestra propia tabla. Tuvimos muchos empates y partidos durísimos”, reconoció.



El técnico realizó en la víspera dos trabajos tácticos de 15 minutos, donde probó a Gastón Bueno en la defensa y a Rodrigo Fernández en la mitad de la cancha. Ambos jugaron un tiempo con los suplentes y el otro con los titulares.

Es probable que ambos regresen a la oncena titular, pero Peirano recién lo decidirá hoy o mañana, cuando lleve adelante otros movimientos tácticos. Si juega Bueno lo hará junto a Sergio Felipe y Ribair Rodríguez regresará al mediocampo, donde puede ubicarse junto a Rodrigo. De todas maneras, el técnico espera saber algo del equipo que colocará Medina para tomar una decisión final.



Peirano es consciente que los tricolores llegan tras haber recibido un golpe muy duro al quedar eliminados d e la Copa Sudamericana, pero no cree que eso vaya a influir a su favor. “El jugador uruguayo es orgulloso y muy rebelde. Van a querer sacarse la espina. Además, se juegan la tabla Anual, si Peñarol llega a perder y ellos nos ganan, la recuperan. Obvio que no es lo mismo que si vinieran cómodos con viento en la camiseta. Creo que van a venir golpeados, pero con los dientes apretados”.