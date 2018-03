"No venimos a meternos atrás"

Nadie discute la titularidad de Christian Oliva en el mediocampo de Nacional, porque desde que debutó ha tenido un rendimiento que roza con la excelencia. Por ello, en Paecambú, el volante central volverá a estar en la oncena en el importante partido contra Santos.

"Es una cancha linda, pero muy larga y bastante ancha, habrá que tener la pelota y correr. Es una cancha linda para arriesgar, hay que jugar al toque, porque la pelota no te va a picar mal, no te va a hacer nada", afirmó Oliva a Ovación sobre el estado del terreno de juego, que está en excelente condiciones y con el césped muy corto.

"Tenemos que seguir haciendo lo de siempre, porque lo estamos haciendo bien. Pienso que va a ser un partido duro, con ellos teniendo la pelota, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y tener la confianza para seguir practicando el fútbol que estamos acostumbrados a hacer", agregó sobre sus expectativas sobre el duelo ante el equipo que dirige Jair Ventura.

"Nosotros no nos metemos atrás. Tratamos de tener la pelota, tener la posesión y armarnos para atacar y después, cuando no tenemos la pelota, tenemos que meterle intensidad", analizó y agregó sobre su presente que "me sorprende un poco la regularidad que estoy teniendo. Para ello me ayudan mucho mis compañeros y de a poco me voy afianzando y agarrando la confianza que necesito para jugar".

"Ellos son un buen equipo. Los estudiamos y salen jugando siempre. Nosotros tratamos de tener la pelota. El estado del campo de juego creo que nos favorece a los dos por el estilo de juego que desarrollamos. Nosotros buscamos jugarle de igual a igual a todos", dijo Oliva sobre Santos.

Por último, respecto a si los condiciona para este jueves el hecho de haber dejado dos puntos en el debut contra Estudiantes, el mediocampista central sostuvo que "no hicimos un mal partido. Estudiantes es un gran equipo, pero ta... Recién arrancó, esto es largo y vamos a ver qué pasa contra Santos".