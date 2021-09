Venezuela vs. Argentina y todos los partidos de las Eliminatorias: horarios y dónde verlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 tendrán este jueves 2 de septiembre la disputa de la novena fecha que marcará la primera de tres jornadas que se jugarán en siete días.

Al partido de la selección de Uruguay que este jueves visitará a Perú desde la hora 22:00 en el Estadio Nacional de Lima se le suman otros cuatro juegos de vital importancia en el camino a la Copa del Mundo.

Es que hay duelos muy atractivos como por ejemplo, el que protagonizarán la selección de Venezuela y la selección de Argentina, reciente campeón de la Copa América, en Caracas y el que jugarán Chile y Brasil en Santiago.

Además, Bolivia recibirá a Colombia en la altura de La Paz, mientras que Ecuador jugará en Quito ante Paraguay en un juego clave para dos equipos que están bien posicionados rumbo a Catar 2022.

Los partidos de las Eliminatorias se podrán ver en vivo en Uruguay a través de la señal de VTV y VTV Plus, así como también mediante las plataformas de streaming de todos los cables del país.

Así se jugará la novena fecha de las Eliminatorias

Jueves 2 de septiembre

17:00 horas | Bolivia vs. Colombia en La Paz

18:00 horas | Ecuador vs. Paraguay en Quito

​21:00 horas | Venezuela vs. Argentina en Caracas

22:00 horas | Perú vs. Uruguay en Lima

22:00 horas | Chile vs. Brasil en Santiago

Brasil y Argentina reeditarán el domingo 5 la final de la Copa América 2021. Foto: AFP

El domingo se jugará la sexta fecha de las Eliminatorias

El camino hacia Catar 2022 tendrá el domingo la disputa de la sexta fecha que había sido postergada y que tendrá cinco encuentros en otra jornada maratónica de Eliminatorias.

El partido excluyente de la etapa será el que protagonizarán Brasil y Argentina desde la hora 16:00 en el Neo Química Arena de Sao Paulo en lo que será la reedición de la final de la Copa América que jugaron estos equipos en Maracaná.

Los detalles de la fecha 6:

Domingo 5 de septiembre

16:00 horas | Brasil vs. Argentina en Sao Paulo

18:00 horas | Ecuador vs. Chile en Quito

19:00 horas | Uruguay vs. Bolivia en Montevideo

19:00 horas | Paraguay vs. Colombia en Asunción

​22:00 horas | Perú vs. Venezuela en Lima

Estadio Campeón del Siglo albergará los partidos de Uruguay en septiembre. Foto: Estefanía Leal.

El jueves 9 se disputará la fecha 10 de las Eliminatorias

La triple fecha de septiembre de las clasificatorias para el Mundial de Catar 2022 se cerrará el jueves 9 con la disputa de la etapa 10 y cinco encuentros en una misma jornada.

La selección de Uruguay, que volverá a ser local en esta etapa en Montevideo y en el Estadio Campeón del Siglo, enfrentará a su similar de Ecuador a la hora 19:30.

Los detalles de la fecha 10: