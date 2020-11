Venezuela, sobre el final, se quedó con su primer triunfo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

V enezuela logró su primer triunfo en estas Eliminatorias, dándole vuelta el partido a Chile en Caracas y respirando tras un mal inicio de la serie.



Los venezolanos iniciaron el partido con el ímpetu que no habían mostrado en los primeros 270 minutos de las Eliminatorias y presionaron al rival por las bandas. Y de tanto buscarlo en el arranque, encontraron el gol a los 9 minutos a través de Mago, después de ejecutar con éxito una regla no escrita del fútbol: dos cabezazos dentro del área siempre llevan a la meta.



Sin embargo, en un descuido de la zaga local, Chile emparejó las acciones con un gol del siempre presente Arturo Vidal a los 15 minutos, después de una serie de toques.



A partir de entonces Chile se apoderó del esférico y Venezuela pasó a esperar en su cancha para tratar de contragolpear.. Pero Chile no llegó a exigir a la defensa local. Y cuando no muchos lo esperaban, llegó el segundo gol de Venezuela. A los 83 minutos el ingresado Soteldo centró hasta donde llegaba Rondón para convertir y sacar a su equipo de perdedor.