Vender bien: Bordaberry pide avanzar con AUF TV

La conversación giró en torno a las deudas de la AUF, un posible préstamo a los clubes, y la forma de solucionar estas cosas con ingresos, creando una señal para abonados propia. Los dirigentes pedían un monto determinado para cada club, el presidente de la Comisión Regularizadora planteaba que le mostraran cuáles eran sus deudas para tratar de darle “lo necesario” a cada uno. “Es mucho más fácil acotarlo a lo que necesitan y no decir ‘hago adelanto a cuenta’ porque ahí le tengo que dar a todos”, decía la voz de Pedro Bordaberry.

Delegados de 20 clubes solicitaron al senador, a través de una carta, que empiece el proceso electoral en la asociación y este los citó el miércoles 13 para tratar el tema. Pero en los 20 minutos de reunión que fueron grabados de forma clandestina, y luego empezaron a filtrarse, no se dijo nada del tema. Todo giraba en torno al dinero. Al enterarse de la filtración, Bordaberry obtuvo la grabación y se la envió a varios periodistas. “Que me graben, que me filmen y me revisen. Ratifico todo lo que dije. No tengo nada para ocultar”, dijo a Ovación.

AUF TV.

Bordaberry insistió a los equipos en que para obtener un crédito de la AUF que les dé aire, es necesario “que nos pasen las deudas que tienen” en primer lugar, y “qué es lo que tienen cedido y hasta cuánto” en segundo lugar. Con esa información se crearía un “fondo” de adelantos para otorgar a modo de “préstamo”. Señaló que la fecha de cancelación no estaba clara pero se haría cuando la AUF tuviera “utilidades”. ¿Cuándo? “En la Eliminatoria, si se hacen bien las cosas”.

Planteó la idea de desarrollar AUF TV, replicando el modelo chileno: “Queremos hacer la señal en marzo para no regalar los partidos de Uruguay. Hablamos con Conmebol para que nos den los derechos de la Copa América. Si aflojan, es mucha plata. Entonces, la señal va a empezar a producir en marzo o abril. El resultado de eso se puede ceder para estas cosas y empezar a sanear a los clubes”.

“Tienen que venderlos bien, eh”, advirtió a los representantes de los clubes. El legislador mencionó que la AUF “la vez pasada (rumbo a Rusia) cobró US$ 5 millones por los derechos de los partidos de local, lo cual es un regalo”. Y ejemplificó que “Ecuador vendió en 22 millones y Venezuela en 25. Chile vendió (partidos) internacionales y locales en 86 millones y esta vez me dijeron: ‘superamos holgadamente lo de la vez pasada’. Deben haber vendido 100”.

“Nosotros vendimos los (derechos de televisión) locales e internacionales en US$ 15 millones. Si nosotros vendemos, no te digo lo de Chile, pero si vendemos como tenemos que vender... Porque Venezuela vendió 25 y… ¿vos conocés algún jugador de Venezuela? ¿Te acordás de alguno?”, preguntó a uno de los dirigentes. Este le respondió sobre los abonados a la TV cable en el país caribeño y Bordaberry retrucó: “lo vendés para afuera”. “Vos vendés en Inglaterra o Francia un Venezuela-Brasil. ¿Quién juega de 9 en Venezuela? ¿Vos sabés? Vendés Uruguay-Brasil con Suárez, Cavani, Godín, Torreira, el nuestro tiene que valer más, porque ahí no es cuestión de abonados internos del país sino del mundo, es para afuera”, sentenció.

Adelanto.

Bordaberry se quejó ante los dirigentes de que “acá se vive de adelanto en adelanto” y eso provocó que los ingresos por el Mundial de Rusia no pudieran ser aprovechados. El Comité Ejecutivo encabezado por Wilmar Valdez “le había adelantado a los clubes que le iban a dar 140 mil dólares de Mundial, pero cuando llegamos le habían dado 220 mil. ¿Y qué pasaba? Vino la plata del Mundial, eran US$ 16 millones, pero con los descuentos eran 13,5 millones. Y habían hecho un fideicomiso que le habían adelantado la plata a los clubes, (entonces) el BROU se cobró 5,5 millones y nos quedaron 8. Y tenemos que pagar de premio 11,5 millones. Nosotros estábamos contentos que nos habían pagado y cuando llegamos nos dijeron ‘che tenés un agujero de US$ 3,5 millones’. Entonces, fuimos a la Conmebol y le dijimos ‘adelantame plata de la Copa América para pagar esto’, motivo por el que se le solicitaron 1,5 millones de dólares a ese organismo.

¿Cuánto debe la AUF al día de hoy? En la grabación, se escucha a Bordaberry decir que la asociación “tiene un déficit operativo a junio de 8 millones de dólares” que “está financiado”, por lo que pidió a los delegados que “no se preocupen”.



¿Qué opinan los dirigentes sobre la señal de AUF?



Los presidentes de cuatro clubes (los grandes y dos que estuvieron presentes en la reunión del miércoles) dieron su opinión sobre la posibilidad de crear un servicio para abonados gestionado por la AUF, siguiendo el modelo de la ANFP de Chile.



Raúl Rodríguez (Racing): “Es un proyecto que inventó Chile, no es nuevo. Si me lo demuestran con números estoy dispuesto a escuchar. Pero sin talenteo. Los proyectos de inversión se miden por la ganancia o la inversión, si con un estudio profesional me demuestran que el resultado es positivo le prestaré atención”.



José Decurnex (Nacional): “La señal de televisión de la AUF es una alternativa muy válida. Hay que analizar todas las opciones y ver cuál de ellas es la que tiene mayor rendimiento para los clubes. Hay mucho que hacer en ese sentido. Incluido el canal propio de Nacional, por ejemplo”.



Jorge Barrera (Peñarol): “En Peñarol vamos a esperar a que llegue la propuesta (de la Comisión Regularizadora), porque es importante escuchar alternativas de ingresos de fondos. Todo lo que sea generar nuevos recursos es bueno, pero hay que analizar las asignaciones y las distribuciones”.



Willie Tucci (River): “Ya nos había dicho que estaba negociando con Conmebol para tener una concesión especial y obtener los derechos de la Copa América. Hay que buscar alguna cosa nueva, no sé si es por AUF TV o una negociación distinta con Tenfield o ambas cosas, pero es real: así no podemos seguir”.