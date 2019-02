Ahora se ven los pingos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el triunfo en Estados Unidos en el amistoso contra Seattle Sounders por 2-0, Nacional vuelve a jugar en el Torneo Apertura luego del empate a uno con Liverpool en su debut. Y será contra un rival siempre difícil y que le ganó en la última visita al Gran Parque Central, Wanderers, que ahora es dirigido por Román Cuello.



Eduardo Domínguez trabajó ayer nuevamente con línea de tres en la retaguardia y el equipo sería con Conde; Cotugno, Angeleri, Viña; Zunino, Arzura, “Palito” Pereira; Santiago Rodríguez, Castro; Sebastián Fernández y Rivero. No estarían Lorenzetti y Bergessio, aunque ambos entraron en la rotación del táctico de ayer, por lo que no sería de extrañar que uno de los dos ingresara, aunque no lo podrían hacer los dos porque ya están Angeleri y Arzura en la oncena y el Uruguayo no permite más de tres extranjeros al mismo tiempo.



Wanderers es un equipo fuerte de mitad de cancha hacia arriba (están Nacho González, Albarracín y Pastorini, más Riolfo en el banco), aunque sufre en la retaguardia.

Uno quedará afuera del plantel

Además de los jugadores que ayer practicaron en el ejercicio táctico como titulares, quedaron concentrados después del entrenamiento Luis Mejía, Felipe Carvalho, Agustín Sant’Anna, Felipe Carballo, Mathías Cardacio, Brian Ocampo, Gustavo Lorenzetti y Gonzalo Bergessio. Uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes.



El último fue de Wanderers

Los antecedentes en el GPC son ampliamente favorables para Nacional donde, por ejemplo, ganó seis de los últimos diez enfrentamientos en su escenario. Pero con dos goles de Pastorini y otro de Albarracín, los bohemios ganaron 3-1 el último juego (Bergessio para el local), la primera vez desde la reinaguración del GPC.



Una variante de último momento en el bohemio

La idea del entrenador Román Cuello era que la defensa central para hoy estuviera integrada por Gastón Bueno y Damián Macaluso. Como ayer falleció el padre de Gastón, es factible que el zaguero no juegue esta noche ante el difícil momento que está atravesando. Su lugar lo ocuparía el joven defensa Federico Andueza.



Ficha del partido

Segunda fecha - Torneo Apertura

Árbitro: Christian Ferreyra

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 20.00



Nacional: E. Conde; G. Cotugno, M. Angeleri, M. Viña; M. Zunino, J. Arzura, A. Pereira; S. Rodríguez, G. Castro; S. Fernández o G. Bergessio, O. Rivero.

DT: Eduardo Domínguez.



Wanderers: I. De Arruabarrena; F. Barrandeguy, F. Andueza, D. Macaluso, L. Morales; S. Martínez, F. Ginella; C. Bravo, I. González, N. Albarracín; R. Pastorini.

DT: Román Cuello.