¿Cómo ven sus amigos a Diego Forlán como entrenador de Peñarol?

El de mañana no será un día más para Diego Forlán. Tras cerrar su etapa como futbolista, ahora el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 afrontará un nuevo desafío: ser entrenador.

Y arrancará nada menos que en Peñarol, club del que es hincha y con el que fue campeón Uruguayo 2015-2016, cumpliendo uno de sus sueños como futbolista.

El 28 de diciembre, “Cachavacha” se despidió del fútbol como jugador en el Estadio Centenario en una fiesta en la que contó con amigos que el deporte le regaló a un jugador que marcó una época.

La despedida de Diego Forlán en el Estadio Centenario. Foto: Marcelo Bonjour.

Ahora, Forlán se apronta para encarar el fútbol desde otro lugar y otra perspectiva: será director técnico.

Peñarol será su primer club y las expectativas son muchas. En tal sentido, seis de sus amigos hablaron con Ovación y contaron cómo imaginan que será el Diego entrenador.

Faryd Mondragón, exarquero colombiano compañero de Forlán en Independiente, no pudo viajar a Montevideo por un problema con el permiso de su hijo que es menor: “Era feriado en Colombia y no pudimos solucionarlo. Mi hijo lloraba y yo me quedé con muchísimas ganas de venir porque a Diego lo conozco desde que Menotti lo ascendió al primer equipo de Independiente. Concentraba conmigo y como entrenador imagino que el manejo con los jugadores es fundamental y él tiene cómo llegarles con un mensaje que seguro apueste al profesionalismo y la disciplina, dos factores que lo llevaron a Diego a ser de los mejores jugadores del mundo”.

Diego Forlán en su adiós al fútbol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Acerca del estilo, Mondragón contó que “imagino un equipo práctico, vertical y sin muchos pases para llegar al arco rival. Apostando a ser simple y sin complicaciones”.

Diego Pérez, excompañero de “Cachavacha” en la selección, dijo que “este es otro rubro, va a estar del otro lado de la línea pero no dudo que va a estar a la altura. Como jugador es normal que empieces a crecer y creo que como técnico es así también. En Bologna lo siento así. Del primer año al cuarto no es que no supiera nada de fútbol antes, pero hay un cambio. Crecés”.

Ignacio González fue otro de los que compartió un linda época con Diego en la selección: “Está acostumbrado a grandes desafíos. Él adentro de la cancha daba indicaciones, tiene idea de cómo jugar y además viene de una familia de fútbol. Respira fútbol”.

Antonio Pacheco, uno de los amigos que le regaló el fútbol a Forlán, contó que “pienso que va a marcar su forma y trasladar los deseos de juego que tenga como entrenador a sus futbolistas. Después está todo el tema de armar y manejar el plantel y dirigir a un club como Peñarol. Yo quiero siempre que comience sus desafíos con buen pie y que le vaya bien a Peñarol”.

Y si de amigos se trata, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, es otro de los que acompañó y mucho a Forlán: “Estoy contento de haber compartido la carrera con un crack. Lo bueno es que se puede proyectar y desarrollarse como técnico. No es una tarea sencilla, pero como todo desafío, lo va a afrontar de la mejor manera”.

Diego Forlán en un festejo con sus excompañeros de selección. Foto: Leonardo Mainé.

El entrenador del “Pincha”, Gabriel Milito, confesó que “sabía que tenía ganas de dirigir porque lo hablamos. Sé lo que significa Peñarol para Diego, está en su casa y está bueno iniciar la carrera donde además de la pasión por la profesión te une la pasión por el escudo. Me imagino que le van a tener paciencia y lo van a esperar a pesar de ser un club tan grande. Yo le deseo lo mejor y creo en él porque sé la personalidad que tiene".

La expectativa es grande y mañana Diego Forlán inicia un nuevo desafío, el primero como técnico y en Peñarol.

antonio pacheco La ilusión de un hincha de Peñarol La vida El fútbol y la vida hizo que el "Tony" y "Cachavacha" se hicieron muy amigos. Los une el amor por los colores de Peñarol. El “Tony”, último ídolo aurinegro, dijo presente en la despedida de Diego Forlán y no ocultó su amor por Peñarol a la hora de hablar de lo que se viene para el carbonero: “Vamos a ver qué pasa. Todos los hinchas de Peñarol queremos que le vaya muy bien y por eso tenemos muchas expectativas”.

JUAN SEBASTIÁN VERÓN Amistoso o cruce por Libertadores Desde Inglaterra La "Brujita" Verón y Diego Forlán fueron compañeros en Manchester United y desde ahí forjaron una gran amistad. La “Brujita, actual presidente de Estudiantes de La Plata, dijo que “hablamos la chance de algún amistoso, pero Peñarol se va de pretemporada a Estados Unidos. Si se da por Copa quiere decir que nos está yendo bien. Ojalá lo de Diego sea con éxito y quién sabe si en algún momento no se cruza para Argentina”.

IGNACIO GONZÁLEZ "Estaba para jugar unos años más" Selección "Nacho" compartió muy buenos momentos junto a Diego Forlán en la selección uruguaya de fútbol. Ignacio González, actual futbolista de Wanderers que estuvo en la despedida de Diego Forlán el 28 de diciembre jugando por la selección uruguaya en el Estadio Centenario, dijo que “lo veo bárbaro físicamente. Decidió dejar el fútbol ahora pero estaba para jugar unos años más”. Por otra parte, “Nacho” remarcó que “agarró rápido un equipo grande como Peñarol con toda la responsabilidad que eso tiene, pero es Diego Forlán y obviamente está más que acostumbrado a ese tipo de enormes desafíos porque a lo largo de toda su carrera jugó en clubes de mucho nivel y prestigio internacional”.

FARYD MONDRAGÓN Espera ver una mezcla de estilos Viejos amigos El colombiano lo conoce desde que Menotti lo ascendió al primer equipo de Independiente. Concentraban juntos en el "Rojo". Excompañero de Forlán en Independiente y amigo de Diego, Faryd Mondragón le contó a Ovación que “tiene una gran ventaja ya que empieza en su club (Peñarol) y espero ver una mezcla de influencias de todos sus mejores entrenadores como Tabárez, Ferguson, Menotti o Pellegrini. Obviamente con el tiempo va a tener su estilo propio pero creo que en sus comienzos podremos ver la escuela de esos técnicos en sus equipos”. El ahora comentarista en Colombia agregó que “él siempre está a la vanguardia, actualizándose permanentemente y es una persona dedicada y humilde a la que jamás la tapó el éxito. Siempre mantuvo los pies en la tierra”.

DIEGO PÉREZ Un desafío desde el otro lado Amigos El "Ruso" supo ser compañero de Forlán en la selección que fue cuarta en Sudáfrica 2010 y ganó la Copa América 2011. Actualmente trabajando como entrenador en las formativas del Bologna de Italia, el exjugador afirmó que “debe ser un desafío muy importante para él, muy importante. Pero conociéndolo, sabiendo cómo es Diego, está preparado para los desafíos desde que es muy joven y siempre tuvo éxito”.