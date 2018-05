Vecino: "Hay que ir con humildad, pero sabiendo el equipo que tenemos"

Después de un gran año y, fundamentalmente, de un gol que le dio al Inter de Milán una anhelada clasificación a la Champions League, Matías Vecino se enfocó en la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde tiene en claro que la Celeste tendrá que "jugársela contra cualquier rival que se le ponga enfrente".



Vecino enfatizó que no hay que subestimar a ningún adversario, pero confía en las fuerzas deportiva de Uruguay porque el equipo está "en condiciones de hacer una gran Copa".



Apenas arribado a Montevideo, Vecino avisó que "la mente está puesta en prepararse de la mejor forma para el Mundial, porque es la competición más grande que existe en la carrera de cualquier jugador. Estoy con mucha ilusión y ganas de que llegue ese momento".



La transformación que ha tenido el equipo en el mediocampo es valorada por el futbolista que le tocó debutar en Uruguay nada menos que enfrentando a Brasil. "No es fácil cuando se dan tantos cambios acoplarlos en poco tiempo y creo que los que se han ido integrando lo han hecho muy bien, y hemos obtenido buenos resultados. Hay que seguir creciendo, seguir mejorando, porque siempre hay cosas en las que el equipo puede crecer y tenemos estas semanas para ajustar detalles y llegar de la mejor manera".



Vecino no quiso comparar el nivel individual y colectivo de este Uruguay con el de certámenes anteriores. "Este es mi primer Mundial y por lo que he vivido en estos meses el equipo está bien, individualmente cada uno en sus equipos ha tenido buenos rendimientos, pero no sé como fue en las otras ediciones. Yo al equipo lo veo bien y esperemos tener un gran Mundial".



Por delante espera un Mundial y una reducción del plantel. "​Es una decisión difícil para el entrenador en la última instancia tener que dejar afuera a tres compañeros, pero ya era algo que se sabía de antemano".



En lo que respecta a lo que puede suceder con la Celeste en Rusia 2018, opinó: "Nunca se sabe, lo va a marcar la cancha y lo que pase ahí adentro, pero creo que lo importante es llegar en buenas condiciones, individual y colectivamente; después, jugársela con el que tengamos enfrente. Nosotros tenemos que ir con humildad, sabiendo el equipo que tenemos, sin subestimar a nadie. Eso sí, estamos en condiciones de hacer una buena Copa, pero será la cancha la que marque el destino del equipo".



Para Vecino la lista de favoritos es siempre la misma. "Los candidatos son los de siempre, los históricos, los que normalmente se terminan llevando la Copa. España está muy bien, Alemania, Brasil, por ahí serían los candidatos en estos momentos".



Finalmente, aclaró que en estos días además de entrenar también podrán analizar a fondo los adversarios del Grupo A. "En Mundial son todos los partidos difíciles, parejos, no hay que subestimar a nadie. Por ahí no se conocen tanto los adversarios que nos tocó como otras selecciones, pero este tiempo va a servir para analizar de lleno cómo funcionan y cómo se plantan en la cancha".​



Uruguay: ".

​