Vecino: "Estoy contentísimo porque la pelota entró y agradecido con la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Es una alegría enorme cuando salen las cosas. Alegría por el resultado y, también, estoy contentísimo porque la pelota entró”. Thiago Vecino, el delantero que llegó al plantel principal de Nacional cargado de grandes antecedentes goleadores en divisiones formativas, ya comenzó a explotar en Primera división y lo está disfrutando.

“Estoy feliz, pero por todo. Porque es una alegría enorme tener la posibilidad de jugar juntos con Santi (Rodríguez) y Brian (Ocampo), porque ganamos, por la forma en la que jugamos y también porque la pelota entró”, narró el autor de un doblete ante Racing.

La sociedad con los otros productos de la cantera entrega mucha satisfacción y así lo remarca Vecino. “Jugamos muchos partidos juntos en juveniles. Y estar en el plantel de primera y tener la posibilidad de jugar los tres juntos nos provoca una alegría enorme. Los tres tratamos de aprovecharlo siempre”.

Vecino se siente protegido y querido por la afición tricolor y lo agradece. “La gente es maravillosa. Estoy muy agradecido con el cariño que me entrega, siempre me brindan su apoyo. El otro día me tocó errar goles e igual me dieron su respaldo. Es increíble”.

Están logrando que no se extrañe la presencia de Gonzalo Bergessio, aunque Vecino le entrega un lugar de preferencia. “Gonzalo es un referente, es el capitán, influye mucho en nosotros, pero por suerte el equipo pudo encontrar el funcionamiento y tratar de hacer sentir un poco menos su baja”.