Vecino: "Estamos en el camino justo y solo podemos seguir mejorando"

Matías Vecino analizó de manera positiva la mutación que está teniendo la selección uruguaya y confía que el nivel de juego siga en franca evolución, porque entiende que todavía pueden seguir mejorando. En su primer análisis de lo ocurrido en los dos partidos en China, el volante del Inter de Italia dijo: "Hoy estamos con más paciencia, hay más circulación de pelota y eso hace que lleguemos con más gente y generemos muchas más jugadas para los grandes delanteros que tenemos arriba".



La transformación del juego tiene como principal origen, según lo entendió Vecino, por las "características de los jugadores que hoy tiene en el entrenador a su disposición. Hoy pensamos las jugadas un poco más y eso se está reflejando. Recién estamos empezando y creo que vamos avanzando por el camino justo y solo podemos seguir mejorando. Hay que trabajar para poder hacerlo".



En su diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Vecino dejó en claro que desde aquel debut suyo con la Celeste a este panorama actual las premisas de Óscar Tabárez son siempre los mismas. Sí admitió que "lo que cambió es el estilo porque hoy estamos con más paciencia, hay más circulación de pelota, llegamos con más gente y generamos más para los delanteros. También influye la experiencia, el roce internacional que vamos teniendo, porque eso te da tranquilidad y sabes manejar las situaciones que se dan en un partido. Particularmente, me voy sintiendo más cómodo y creo que hoy se nota".



Al ofrecer su opinión sobre los desempeños de Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira, el volante del Inter indicó: "con Rodrigo ya habíamos jugado juntos en la doble fecha de noviembre y en el cierre de las Eliminatorias ante Bolivia. Está en un gran momento, pese a que no acumula minutos en la Juventus, lo que demuestra que está entrenando muy bien porque jugó dos partidos de alta intensidad sin problemas. A Torreira lo vi muy bien, de inmediato se sintió a gusto en el grupo, porque eso es siempre así, no se necesita mucha adaptación. Entró y lo hizo bien, jugó tranquilo, demostró lo suyo, después depender de lo que decida el entrenador".



Justamente, al referirse a lo que viene, que no es otra cosa que el armado de la lista de 23 y el inicio de la Copa del Mundo, fue contundente: "a medida que pasan los días la ilusión crece y las ganas de que llegue ese momento muchísimo más. Obvio que hay muchas ganas de ser parte de ello, pero todos aspiramos a estar ahí y hay muchos jugadores. Estas decisiones son complicadas y no va a ser fácil para el técnico, pero será él quien se encargue de decidirse por 23".