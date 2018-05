El vaso medio lleno

Alexander Medina no se fue conforme del Tróccoli, así como tampoco quedó ningún hincha de Nacional. El empate 2-2 ante Cerro significó dejar dos puntos, pero tal vez esa sea una lectura pesimista de la situación. En realidad el tricolor ganó un punto, sobre todo si se mira que fue en el Tróccoli, ante un equipo que viene en racha positiva (llegó a nueve partidos sin derrotas) y que en la Tabla Anual amplió su ventaja respecto a Peñarol.



Lo que sí tiene que haber quedado es preocupación por el rendimiento defensivo, sobre todo en las jugadas puntuales de los goles. Y acá es importante separar los tantos: Jorge Fucile y Alfonso Espino hicieron un gran partido ofensivo. El primero puso la asistencia para el 1-0 con un centro perfecto a la cabeza de Bergessio y el segundo hizo la jugada y puso la asistencia para el 2-1 marcado por Sebastián Fernández. Algo similar ocurrió con Diego Arismendi y Diego Polenta, que se impusieron en los mano a mano y scaron bien la pelota desde el fondo, pero fallaron en el juego aéreo y en el caso del capitán, fue quien hizo el mal despeje que propició el 1-1. Esteban Conde, que hizo un par de atajadas importantes, falló estrepitosamente en los dos goles: en el primero por quedarse reclamando una falta inexistente y en el segundo porque se quedó atornillado debajo de los tres palos mientras la pelota iba y venía por el aire. En este último caso, no obstante, tiene como atenuante que al haber tantos futbolistas delante de él era difícil que saliera a romper.



A todo esta problemática de rendimiento defensivo hay que sumarle que Nacional sufrió bajas por lesiones: Gonzalo Bueno, Carlos De Pena, Gino Peruzzi y Guzmán Corujo, además del “Tata” González quien estuvo en campo 45’ pero en realidad pudo jugar solo 4’, los que estuvo en plenitud física, porque luego recibió un golpe que lo sacó del partido.



Sin embargo, al momento de hacer el balance del partido queda claro que Nacional cedió los puntos por influencia de la mala actuación defensiva y no de fallas ofensivas, porque el ataque hizo dos goles, generó mucho más peligro que Cerro y en realidad mereció más tantos de los que convirtió. La defensa, en cambio, permitió dos goles en el área pequeña y de cabeza.



El tricolor dominó la pelota y casi todos los aspectos del juego, porque incluso fuera de las dos veces que fue vulnerado, ganó el resto en el juego aéreo. El albiceleste, por su parte, fue contundente, porque llegó bastante menos (aunque no poco) y Franco López mandó a guardar las únicas dos realmente claras que tuvo. La otra chance la generó el “Pichón” Núñez, quien se lanzó al ataque en el primer tiempo y metió un pelotazo en el palo.



El disparo de Bergessio a los 86’ que devolvió el travesaño fue lo que marcó que no era la tarde para que Nacional se llevara la victoria, pero sumó un punto importante para la Anual y llegó a 14 partidos seguidos sin perder por toda competencia.