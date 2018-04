El vasco Unai Emery no continuará en el PSG

Unai Emery anunció, antes de que se realizara el entrenamiento matutino, que dejará de ser el técnico del París Saint-Germain (PSG) a partir del próximo mes de junio, cuando vence su contrato.



En la rueda de prensa, el técnico español explicó que la decisión adoptada tras el encuentro que tuvo con el presidente Nasser Al-Khelaifi y Antero Henrique (director deportivo) es "lo mejor para todos".



Emery informó: "He comunicado a los jugadores que, después de reunirme con el presidente y Antero, hemos decidido que no continuaré la próxima temporada" y también tuvo palabras para todos los integrantes del mundo PSG: "agradezco a los jugadores, al presidente, a Antero, a los jugadores, a los hinchas por los momentos vividos".



Emery, de 46 años, entrenaba al PSG desde junio de 2016 y, aunque ha vencido la mayoría de títulos nacionales -todos menos la Liga de 2017-, falló en la Liga de Campeones, en la que no pasó de los octavos, primero eliminado por el Barcelona (2017) y después por el Real Madrid (2018).