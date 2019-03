Variantes: el as bajo la manga de Gustavo Ferreyra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si todo se mantiene con el recorrido habitual que han tenido hasta ahora los procesos de las selecciones uruguayas que clasificaron a las copas del mundo juveniles, el plantel que logró la clasificación a la gran cita de Polonia 2019 sufrirá modificaciones en su armado final.

No se trata de una determinación caprichosa ni sencilla, de hecho para los entrenadores no debe ser nada fácil armar una lista para un certamen mundial dejando fuera de ella a alguno de los protagonistas que con su esfuerzo colaboraron para lograr la clasificación. Pero se da. Es una realidad irrefutable. Lo demuestran los antecedentes, a los que no pudo escapar Gustavo Ferrín, Diego Aguirre, Juan Verzeri y el propio Fabián Coito.

Ahora esta tarea selectiva la tiene que realizar Gustavo Ferreyra y, como siempre, tendrá muchos detalles que analizar. En algunos casos las complicaciones pueden llegar como consecuencia de factores inesperados, como pueden ser las lesiones o las decisiones de los equipos que no los ceden. En otras, simplemente entran a tallar las decisiones técnicas.

En los torneos clasificatorios, suele haber rendimientos que pueden convencer menos de lo esperado o de hecho para los mundiales jugadores que llegan con más ritmo y en mejores condiciones por lo que se ganan un lugar en el plantel.

Si se tienen en cuenta los anteriores mundiales en los que participó Fabián Coito, por ejemplo, uno se encuentra con que las variantes para 2015 fueron el doble que las de 2017 respecto al plantel que fue al Sudamericano y que terminó jugando la Copa del Mundo.

Matías Toma, Gastón Faber, Franco Pizzichillo, Facundo Boné, Horacio Sequeira y Diego Fagúndez participaron del Sudamericano Sub 20 de 2015 que se llevó a cabo en Uruguay, pero al momento de designar el plantel que viajó para competir en el Mundial de Nueva Zelanda, Coito no contó con ellos.

Sí hubo cuatro casos de jugadores que no estuvieron en el clasificatorio y se ganaron un puesto en el Mundial. Ellos fueron: Cristian González, Diego Poyet, Marcelo Saracchi y Kevin Méndez.

Cabe recordar que en esta última lista aparecen dos jugadores menos que en los ausentes, teniendo en cuenta que en estas dos ediciones el plantel del Sudamericano era de 23 jugadores y el de la Copa del Mundo de 21.

Para 2017, la historia fue muy similar, pero con menos ausentes y menos jugadores que ingresaron directamente a disputar el Mundial. Coito y Ferreyra mantuvieron el plantel en su mayoría y solo cuatro se perdieron el Mundial disputado en Corea del Sur.

Los jugadores que no viajaron a la Copa del Mundo fueron: Nicolás Rodríguez, Agustín Sant’Anna, Roberto Fernández y Diego Rossi, mientras que Juan Manuel Boselli y Federico Valverde se metieron.

Hay que tener en cuenta que en el caso del “Pajarito” fue Real Madrid quien no lo cedió para el Sudamericano, pero sí lo hizo para el Mundial. Un caso similar al que puede acontecer en 2019 con Ronald Araújo y el Barcelona.

cambio La de Ronald Araújo puede ser una. El zaguero que pasó desde Boston River a Barcelona puede ser una de las variantes del plantel celeste para la Copa del Mundo respecto el Sudamericano. Es que el equipo culé tomó la decisión de no ceder a quien era titular y el capitán de esta categoría y que se perdió el certamen clasificatorio a Polonia. Cabe recordar que los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores para los Sudamericanos y tampoco para la Copa del Mundo, aunque sí existe un pedido de solidaridad que suele ser mejor considerado por los clubes para el Mundial y que le pueden dar la chance de jugar el certamen a Araújo.

Es así que teniendo en cuenta las experiencias anteriores, las chances de que existan variantes para la Copa del Mundo son muchas. Al menos dos están seguras porque Ferreyra solo podrá contar con 21 de los 23 jugadores que Coito como líder del cuerpo técnico llevó al certamen de Chile, pero no se descarta que haga más variantes en un plantel que deberá mejorar en varios aspectos para repetir o mejorar lo acontecido en el Mundial pasado, donde Uruguay quedó afuera en semifinales frente a la selección de Venezuela.

Los del Sudamericano deberán mantener o mejorar el nivel exhibido para estar y los que no entraron deberán apostar a un llamado directo a la Copa del Mundo.



GUSTAVO FERRÍN Seis cambios para Canadá.

Martín Díaz, Federico Laens, Maximiliano Lombardi, Cristian Paz, Enzo Scorza y Leandro Silva fueron al Sudamericano de 2007 que se disputó en Paraguay pero no viajaron a Canadá para la Copa del Mundo. Esos lugares fueron ocupados por: Mauricio Prieto, Enzo Ruiz, Bruno Montelongo, Luis Suárez, Tabaré Viudez y Emiliano Alfaro, quienes sin jugar el clasificatorio estuvieron en la Copa.

diego aguirre Solo tres se perdieron la Copa del Mundo.

Con la “Fiera” como entrenador y luego de terminar en la tercera posición del Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela, fueron tres los jugadores que no se ganaron el lugar para el Mundial de Egipto: Maximiliano Córdoba, Agustín Peña y Facundo Píriz. Los tres que ingresaron en el plantel para la Copa del Mundo fueron: Gastón Ramírez, Rodrigo Mieres y Matías Mirabaje.

juan verzeri Diez jugadores en dos mundiales.

Guillermo de los Santos, David Teixeira, Leandro Gelpi, Santiago Martínez, Diego Rolan e Ignacio Lores entraron para el Mundial 2011 por Sebastián Gallegos, Matías Jones, Luis Machado, Guzmán Pereira y Nicolás Rodríguez. Para 2013, Matías Abisab, Maximiliano Amondarain, Rodrigo Aguirre, Renato César y Maximiliano Moreira se lo perdieron y en su lugar fueron Gino, Olaza, “Josema” Giménez y Avenatti.