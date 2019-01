Varela suma un nuevo capítulo de incertidumbre

Varela sumó un nuevo capítulo a su historia. Una que tuvo sus altibajos. Copenhague, de Dinamarca, lo quiere o así al menos lo hizo saber su representante, Pablo Bentancur. El accionar de éste generó una cierta molestia en filas aurinegras teniendo en cuenta que en ningún momento se comunicó para arreglar la salida del lateral.



Según pudo saber Ovación, la salida de Varela le iba a dejar 600 mil dólares al club, pero más allá de la suma de dinero -que tampoco convenció- lo que más molestó fue la manera en la que se manejó la situación.



Lo cierto es que hoy, una vez más, el futuro de Guillermo Varela es una incógnita y pese a que aseguró que quiere permanecer en el club, el paso de los días definirá su destino, un destino que parecer ser similar a lo que ya sucedió en temporadas anteriores.

LA VUELTA. Mayo de 2017. Guillermo Varela se encuentra cedido en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Un tatuaje que le recomendaron desde el club que no se hiciera y una infección del mismo lo deja afuera de la institución al final de la temporada europea, en lo que fue el primer capítulo de una historia increíble que comenzó a vivir el lateral y que tuvo sus momentos tensos y también de alegría.



Volvió a Peñarol. El club del que había salido y del que había emigrado al Manchester United lo recibió y le hizo un contrato por tres años en la institución llegando como jugador libre y sin costo.



En sus primeros seis meses la rompió y eso le permitió ser campeón uruguayo ante Defensor Sporting en 2017.



A esa altura la historia de Varela había dejado de lado el suspenso y más aun cuando comenzó a ser citado a la selección uruguaya. Oscar Washington Tabárez le abrió la puerta en el lateral derecho y como si fuera poco lo confirmó en marzo de este año para disputar la China Cup, donde se podía ganar un lugar, nada menos, para la Copa del Mundo de Rusia.

MUNDIAL. Logró su chance. Pese a que era una de las principales dudas que tenía Tabárez para conformar el plantel de la selección uruguaya de cara a Rusia 2018, terminó siendo confirmado como uno de los defensas celestes.

Como si eso fuera poco, terminó siendo titular. Jugó en el debut frente a Egipto y en el segundo choque ante Arabia Saudita, pero luego no tuvo más presencia.



Pese a ello, los buenos minutos que había demostrado y teniendo en el currículum que había jugado el Mundial y que clubes como Real Madrid y Manchester United habían posado sus ojos sobre él en su momento, los rumores de un posible regreso a Europa se hicieron fuertes.



De hecho, luego de la Copa del Mundo se instaló en Madrid esperando que se resolviera a qué institución iba a recalar. Los días pasaron y el arreglo nunca llegó. Tuvo dos ofertas concretas (Málaga y Alavés), pero ninguno lo convenció y le manifestó a su representante que prefería seguir en Peñarol.



De Madrid se fue directo a Houston, ya que pese a que no estaba jugando, Tabárez confiaba en su rendimiento y lo volvió a citar. En una práctica se desgarró, no pudo ser utilizado y volvió a Uruguay para sumarse al plantel aurinegro.



Luego de dos meses de recuperación sin minutos en el Clausura, desde filas mirasoles se confirmó que Varela no iba a volver hasta 2019, siempre y cuando no fuera vendido durante el período de pases.



Fue así que aunque algunos se ilusionaban con verlo en la definición ante Nacional, se las perdió por esa lesión que lo tuvo a maltraer.